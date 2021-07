Lundi 19 juillet, l’assemblée départementale est réunie pour une nouvelle séance du Conseil départemental. Lors de cette séance, le nouveau Président du Conseil départemental, Olivier Capitanio, a pris un arrêté pour préciser les délégations des 15 vice-présidentes et vice-présidents ainsi que des 8 conseillères et conseillers délégués. 4 présidentes et présidents délégués ont également été nommés. Retrouvez l'ensemble des délégations au sein du Conseil départemental du Val-de-Marne :