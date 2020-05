Confinement : comment continuer à s'approvisionner en produits frais et de proximité ?

Durant le confinement, les agriculteurs et agricultrices du Val-de-Marne s'organisent pour continuer à vous proposer leurs produits. Retrouvez les informations pratiques pour vous approvisionner en produits frais et de proximité. L'occasion de soutenir l'agriculture locale en cette période difficile.

Liste des producteurs et productrices du Val-de-Marne

Liste non exhaustive



Vergers de Champlain

Les vergers de Champlain, cueillette située à La Queue-en-Brie, proposent de nombreux produits locaux et artisanaux : fruits et légumes, produits laitiers et fromages, charcuteries, épices salées et sucrées, boissons artisanales, conserves, volailles fermières... Des paniers de fruits et légumes sont également confectionnés chaque semaine (10 euros le panier).

> Commandes sur le site le site des vergers de Champlain.

> Plus d'informations sur les modalités prises durant le confinement ici.

> Retraits à la boutique située à La Queue-en-Brie (drive fermier), livraison en points retrait proche des gares (Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Sucy-en-Brie) et livraison à domicile (Chennevières-sur-Marne, Plessis-Trévise, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, La Queue-en-Brie).



© Michael Lumbroso - Producteur du Plateau Briand (maison Lenoble).

Maison Lenoble

La Maison Lenoble, producteur maraîcher du Plateau Briard situé à Périgny-sur-Yerres, propose des légumes à la carte (à partir de 25 euros) et des paniers de légumes (15 ou 25 euros). Paniers modifiés tous les lundis.

> Commandes et informations sur le site de la Maison Lenoble.

> Retraits en boutique (domaine St Leu, Périgny-sur-Yerres) et dans le Val-de-Marne (Joinville-le-Pont, Périgny-sur-Yerres, Charenton-le-Pont).

Ferme bio du Plateau Briard

La ferme bio du Plateau Briard, éleveur de volailles situé à Mandres-les-Roses, propose des poulets prêts à cuire, des pintades, des oeufs, des produits laitiers (lait pasteurisé, yaourts, fromages...) et des légumes bios.

> Commandes en ligne et information sur le site de la ferme bio du Plateau Briard.

> Retraits sur place. Casiers automatiques également sur place.



© Michael Lumbroso - Val'bio

Val'Bio

Val'Bio, maraîcher bio et AMAP situé à Chennevières-sur-Marne, vous propose des paniers de légumes (8,50 euros, 9 euros, 12 euros et 18,50 euros).

> Plus d'informations au 01.45.90.54.91, par mail ou sur le site de Val'Bio.



AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)

23 AMAP continuent leur activité au sein du Val-de-Marne.

> Plus d'informations sur le site des AMAP en Ile-de-France.

Toutes les précautions nécessaires sont mises en place par les producteurs et productrices pour respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique.

Le soutien à l'agriculture

Tout au long de l'année, le Département se mobilise pour maintenir sur son territoire une activité agricole qui favorise des pratiques respectueuses de l’environnement. La demande croissante de la population val-de-marnaise pour un accès à des produits frais cultivés en proximité et issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement reflète une volonté de retrouver le sens de notre alimentation. De 2016 à 2018, le Département a organisé les "Rencontres de l’agriculture urbaine et péri-urbaine en Val-de-Marne". Ces rassemblements ont mobilisé les acteurs et actrices de l’agriculture, de l’alimentation, ainsi que des citoyennes et citoyens en vue de co-construire une politique départementale dans ce domaine. Il en est ressorti un Plan d’actions pour une agriculture en transition, adopté le 17 décembre 2018 par l’Assemblée départementale.