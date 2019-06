Conseil départemental des collégiens : les jeunes élus dressent le bilan de leur mandat

Pour le Département, l’apprentissage de la citoyenneté est au cœur du projet éducatif départemental. Créé en 2005, le Conseil départemental des collégiens (CDC) répond à cette ambition, en proposant aux jeunes un espace de représentation, d’expression et d’implication dans des projets collectifs et d’intérêt général.

La plénière de clôture du CDC 2017-2019, qui a eu lieu le 28 mai dernier, a été l’occasion pour 107 jeunes élues et élus, représentant 49 collèges publics et 3 collèges privés du Val-de-Marne, de partager avec les conseillères et conseillers départementaux l’aboutissement de leurs réflexions et de leurs travaux menés pendant leur mandature. Pendant deux ans, les jeunes collégiennes et collégiens ont pu découvrir les politiques départementales et ont travaillé sur une des six thématiques suivantes :

place de la végétation en ville ;

devenir un consomm’acteur responsable ;

développer les usages numériques ;

s’ouvrir au monde et être solidaire ;

participer au travail de mémoire ;

égalité des sexes au collège.

Des commissions pour soutenir l'égalité et la solidarité

Égalité des sexes au collège, stéréotypes, répartition de l'espace public... A l'occasion d'échanges, les élèves ont pu exprimer leurs expériences : comment vivent-ils la répartition de l'espace entre les filles et les garçons dans la cour ? A partir de quels postulats, ou idées préconçues, les équipes sont-elles constituées en cours d'EPS ?

A partir de ces questionnements et de leur vécu, les élèves ont imaginé leur collège mixte idéal, dont un prototype a été exposé lors de la conférence départementale sur l'égalité femmes/hommes en avril dernier. Les jeunes élues et élus ont également pu échanger avec Fatiha Aggoune (vice présidente au Conseil départemental en charge de l'observatoire de l'égalité) de leur mandat au sein du CDC. Collégiennes et collégiens ont également apporté leur regard sur les différentes actions entreprises par le Département en faveur de l'égalité des sexes, notamment dans le sport.

Si l'éducation à l'égalité est un pilier de la démocratie et de la citoyenneté, la solidarité n'est pas écartée. Lors de la commission "S'ouvrir au monde et être solidaire", les jeunes élues et élus ont travaillé sur la notion d'engagement et de solidarité à travers différents témoignages, rencontres et activités (jeux, quiz).

Qu'est-ce qu'un migrant ? Peut-on vivre avec quelqu'un d'une culture différente ? Comment participer à la solidarité internationale de chez soi ? Voici les questions que se sont posées les élèves autour d'un World Café. Tous et toutes ont également pu visiter le Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) pour découvrir les locaux et échanger avec les bénévoles présents au centre.

Des commissions pour le développement durable

Comment devenir un consomm'acteur responsable ? Quelle saison pour quel fruit ? Comment sont fabriqués les repas servis en restauration scolaire ? Débats, visite de cultures maraichères et rencontres ont permis aux jeunes élues et élus de trouver des réponses à leurs questions. Ces derniers ont été invités à réagir à la campagne de communication lancée par le Conseil départemental pour promouvoir les différents équipements permettant d'éviter le gaspillage alimentaire (la table de partage, la bar à épices et le salad'bar).

A Fontenay-sous-Bois, les collégiennes et collégiens se sont penchés sur la place de la végétation en zone urbaine. Après avoir échangé sur la thématique des espaces verts et les extérieurs du collège, les élèves se sont attelés à l'entretien des arbres et du zambu (un jardin d'herbes aromatiques). Tous et toutes se sont familiarisés avec les parcs départementaux pour comprendre les bienfaits de la nature au quotidien. Les élus ont pu rencontrer Bruno Hélin, élu du Conseil départemental en charge de la délégation environnement.

Des commissions pour (re)découvrir le monde, de hier à demain

Usages du numérique, réalité augmentée... Autour de débats, activités ou rencontres, les jeunes citoyennes et citoyens ont découvert une nouvelle façon d'apprécier les jeux vidéos et le monde numérique. Ce, à travers la création d'une histoire interactive, de dessins animés, de jeux ou encore de compositions musicales. Pour tenter de comprendre quels étaient les utilisations du numérique au sein de leur collège les jeunes ont mis en place un sondage à destination de leurs camarades qui a été fructueux.

Qu'est-ce que la mémoire collective ? La commission "Participer au travail de mémoire" s'est penchée sur la Grande guerre et le centenaire de l'armistice à travers divers jeux et activités. Les élèves ont participé, par la lecture de lettres, à l'événement de commémoration organisé par le Conseil départemental le 11 novembre 2018. Les jeunes élues et élus ont également eu l'opportunité de visiter le musée de l'histoire et de l'immigration avec une conférencière. Une façon de revisiter l'histoire de l'immigration à travers l'impact de la culture, l'art, la gastronomie, les sciences.

L'éducation : une priorité pour le Département

L'éducation et la réussite des jeunes constituent une des orientations de l'Exécutif départemental et une des préoccupations principales des familles. Le Département souhaite accompagner la réussite de tous les collègiens, favoriser leur accès aux savoirs et aux connaissances, encourager leur autonomie et leur émancipation, et réduire les inégalités sociales et territoriales.

C'est dans ce cadre que le Conseil départemental a souhaité concevoir et adopter, en 2010, son projet éducatif départemental "Réussir, ils en sont tous capables". Son objectif : mettre en synergie l'ensemble de ses compétences et actions au service de la réussite de tous les élèves de collèges. Le Département mobilise et met en oeuvre ses politiques publiques auprès des collègiennes et collégiens dans une dimension éducative, dont les actions sont listées dans le guide des actions éducatives.