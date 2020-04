Continuité pédagogique en période de confinement

Eric Legrand

Continuité pédagogique

Parmi les dispositifs proposés, l'Education nationale a mis en place l’opération "Nation apprenante".

France Télévisions, Radio France, Arte et l’Education nationale mettent à la disposition des professeurs, des élèves de leurs familles des programmes en lien avec les programmes scolaires.

Les émissions diffusées à la télévision sont identifiables par le visuel "Nation apprenante"

Ces sites Internet peuvent également être des compléments pédagogiques utiles pendant cette période :

LumniFR

Educ’Arte

PlayBac Presse : propose, gratuitement, chaque jour en ligne ses journaux PDF (Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, L'ACTU, L'ÉCO, My Little Weekly, My Weekly, Meine Woche, Mi Semanal, Mon Quotidien Vidéo), l'ACTU Vidéo, des fiches aide-devoirs, des Podcasts et des Leçons de dessin.

Soutien aux parents

Des échanges à distance pour maintenir le lien social

L'association "les ateliers Amasc" est spécialisée dans les activités périscolaires et utilise le jeu comme vecteur d’apprentissage. Elle a notamment développé́ un programme d'accompagnement à distance des familles les plus vulnérables spécifiquement durant la période de confinement et leur propose des échanges à distance (1h par semaine) pour maintenir le lien social ainsi que du babysitting à distance pour soulager les parents et proposer des jeux ou des séances de sport à distance avec les enfants (appel vidéo ou téléphonique d'environ une demi heure).

Des plateformes proposant des permanences téléphoniques

Enfance et Covid



Michael Lumbroso

Créée par une équipe composée de psychiatres, psychologues, docteurs, professionnels de la petite enfance et éducateurs de jeunes enfants, la plateforme Enfance et Covid propose de nombreuses ressources réalisées par des experts de terrain, répondant aux besoins liés au confinement.

La plateforme propose également aux parents un accompagnement par téléphone ou par e-mail du lundi au samedi de 10h à 18h :

Numéro vert (gratuit) : 0805 827 827

E-mail : contact@enfance-et-covid.org

La plateforme STP par l'association enfant présent

A travers l'association enfant présent une équipe d’écoutants pluridisciplinaires composée de pédiatres, psychologues et travailleurs sociaux est disponible par téléphone ou par e-mail du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à 12h.

Numéro : 01 80 36 97 82

E-mail : stp@enfantpresent.net

Accompagner les parents ayant des enfants à besoins particuliers

Le CHU Robert Debré a mis en ligne des fiches pratiques visant à soutenir les personnes prenant en charge des enfants TDAH (trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité́).

Le Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) a développé́ des fiches pour accompagner les personnes avec troubles du spectre autistiques dans leur quotidien durant la période du confinement et leur permettre d’anticiper et de gérer les comportements et d’organiser au mieux leur emploi du temps.