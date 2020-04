Covid 19 : les élèves en formation de puériculture appelés en renfort

Ecole départementale de puériculture ; crédit : © Mathieu Genon

Les hôpitaux étant en manque cruel de personnels paramédicaux, la mobilisation du Département prend des formes surprenantes. Outre, les agentes et agents sur le terrain comme les puériculteurs et puéricultrices départementales rappelées depuis la semaine dernière, c'est au tour des futures puéricultrices et futurs puériculteurs, ainsi qu'aux auxiliaires de puériculture en formation d'être mobilisés pour prêter main forte aux personnels hospitaliers. En effet, pour prétendre à la formation de puériculteur ou puéricultrice, il convient d'être infirmier ou infirmière, ou encore sage-femme diplômée d’état.

Après un recensement des besoins et un travail de corrélation entre les lieux de renfort et les lieux d’habitation, les étudiantes et étudiants sont mobilisés sur le principe du volontariat, en fonction leurs compétences et leurs souhaits.

Il est inenvisageable d'occasionner de longs trajets aux étudiantes et étudiants en temps de confinement. Tout comme il n’est pas non plus question de les mettre en difficulté sur des lieux où elles/ils ne seraient pas à l’aise.

Muriel Sitbon, directrice des écoles départementales IFAP et de puéricultrices

Une expérience professionnelle reconnue

Tous ces temps de renforts seront comptabilisés comme temps de stage par l’ARS (Agence régionale de santé), quel que soit le lieu d'affectation.

Quant aux auxiliaires de puériculture effectuant un cursus partiel, ces étudiantes et étudiants suivent actuellement les cours à distance. La directrice des établissements ainsi que les formatrices, toutes puéricultrices de formation, pourraient elles-mêmes être rappelées prochainement.

Affectation des infirmières et infirmiers étudiants en puériculture et des élèves auxiliaires de puériculture

Les élèves auxiliaires de puériculture mobilisables sont affectés en renfort dans les EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) notamment pour soutenir l'accompagnement au numérique des résidents, mais aussi en renfort aux soins dans les crèches hospitalières, les foyers départementaux, établissements accueillants des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

Salle de naissance, suite de couches, services de néonatalogie et de pédiatrie mais aussi de réanimation pour les personnes atteintes du Covid-19... Ce sont 24 futures puéricultrices, puériculteurs qui viennent soutenir les équipes soignantes mobilisées dans tout le Val-de-Marne et la région francilienne.