Création de la passerelle piétons/cycles (Pont de Nogent) : lancement des travaux !

Favoriser les déplacements piétons et cycles

Au printemps 2019, la première phase des travaux de réaménagement du pont de Nogent se terminait. L’objectif était de revoir l’aménagement routier pour fluidifier la circulation des 80 000 véhicules quotidiens du secteur et mettre fin à l’un des plus importants points de congestion de l’Ile-de-France..

Une nouvelle phase démarre cet été : la création d’une passerelle piétons/cycles au-dessus de la Marne pour favoriser les mobilités actives dans cet environnement routier. La résorption de cette coupure urbaine offrira aux piétons, piétonnes, cyclistes et autres utilisateurs et utilisatrices de trottinettes et rollers, une meilleure accessibilité à la gare RER de Nogent-Le-Perreux et à la future ligne 15 du métro Grand Paris Express au nord, aux équipements de loisirs du parc interdépartemental du Tremblay à Champigny-sur-Marne et au port de plaisance de Nogent-sur-Marne au sud. Ce nouvel itinéraire contribuera également à la valorisation des bords de Marne, lieu de promenades et de loisirs, d'autant plus avec la création d'un nouveau parc. Le Département a anticipé la livraison en travaillant à la continuité et à la pertinence de réseau de pistes cyclables en aménageant les avenues de Stalingrad (RD145) et Jack Gourevitch à Champigny-sur-Marne.

La passerelle proposera deux cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite :

un tracé direct, au niveau du pont routier,

un "cheminement des flâneurs", composé de deux arcs intégrant un belvédère en encorbellement devant l’île aux Loups.

La construction de la passerelle piétonne, réévaluée à 12 millions d’euros, est entièrement financée par le Département. Pour une meilleure coordination du chantier, le Conseil départemental a décidé de laisser à l’Etat la charge de la réalisation de la passerelle. Dès sa mise en service, cette dernière intégrera le patrimoine départemental.



Réaménagement du pont de Nogent : création d'une passerelle piétons/cycles ©DiRIF

Améliorer le cadre de vie des riveraines et riverains

La réalisation de la passerelle s’accompagnera de la pose d’écrans acoustiques et de la création du parc des Rives. En effet, de nouvelles protections acoustiques seront mises en œuvre le long de l’autoroute A4. Les garde-corps du pont traversant la Marne seront remplacés par des dispositifs assurant une meilleure protection acoustique. Enfin, de nouveaux aménagements paysagers seront réalisés sur le cheminement piétons-cycles au niveau de la bretelle en boucle.

La livraison de ces aménagements est prévue pour 2023.

La passerelle piétonne complètera les réalisations à venir du Département dans le cadre du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables, notamment à Nogent-sur-Marne. Ce document traduit la volonté du Conseil départemental d’offrir à ses habitants un réseau cyclable efficace et de qualité, et ce par un réseau de 23 itinéraires.