Création d'une voie verte sur la RD101 entre Bonneuil-sur-Marne et Limeil-Brévannes

Faciliter l'accès aux transports, apaiser la circulation, ou encore améliorer la sécurité de tous et de toutes... dès le 2 juin, le Département débute les travaux de création d'une voie verte à Bonneuil-sur-Marne. L'objectif : favoriser les circulations des modes dits actifs.

Du 2 juin 2020 au 31 mars 2021, le Département va procéder à la création d'une voie verte pour les cyclistes ainsi que pour les piétons, sur la rue Pierre Sémard (RD101) entre le carrefour de l'école Normale (RD60) et le rond-point Henri Dunant à Bonneuil-sur-Marne. Cet axe reliant les villes de Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne va être prolongé pour favoriser les déplacements doux.

Quels sont les objectifs de ces travaux ?



Cet axe qui revêt un caractère très routier va être aménagé pour favoriser les circulations des modes dits actifs : marche, vélo....

Ces travaux ont pour but de :

Renforcer la circulation des piétonns, piétons et des cyclistes : élargissement du trottoir de droite dans le sens Limeil- Brévannes vers Bonneuil- sur-Marne pour créer une voie verte (espace partagé par les piétonnes, piétons et les cyclistes); cheminement piéton, arrêts de bus mis aux normes d’accessibilité.

Apaiser et sécuriser l'avenue pour tous et toutes : échangeurs avec la RN 406 modifiés pour une insertion/sortie plus apaisée; voies de circulation générale réduites pour diminuer la vitesse des véhicules; création de nouvelles traversées piétonnes aux normes d'accéssibilité pour sécuriser la traversée de l'avenue Jean-Monnet (RD101).

Améliorer le cadre de vie : rénovation du pont pour éviter les dégradations dues aux infiltrations d’eau; faciliter l'accès à la ligne de bus RATP 393, en correspondance avec la ligne 8 du métro et le RER A; mise aux normes des gardes-corps afin de sécuriser le cheminement des piétons et cyclistes sur le pont; plantation de 30 nouveaux arbres; végétalisation des espaces entre les arbres; rénovation et/ou création de points lumineux intégrant un dispositif à LED, source d’économies d’énergie et de coût de maintenance.



Le déroulé des travaux

Pour en savoir plus sur le calendrier et le déroulé des travaux, vous pouvez consulter la fiche info-travaux.

Les chiffres clés :

1 km de voie verte

74 points lumineux avec éclairage LED

30 nouveaux arbres

5 passages piétons mis aux normes d’accessibilité

2 nouvelles traversées piétonnes surélevées

À l’avancée du chantier, d’autres restrictions de circulation seront nécessaires. Nous vous tiendrons informés.

"Durant les mois à venir, les services du Département s’efforceront de réduire les nuisances qu’occasionnera le chantier pour les riverains, les usagères et usagers des lignes de bus et les automobilistes. Une attention particulière sera également portée à la cohabitation avec les activités économiques de la Ballastière et du chantier de transport combiné de Valenton en cette période de reprise de l’activité économique" a assuré Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Le coût total de l'opération s'élève à 3 millions d’euros, financée à hauteur de 50% par la Région île-de-France, 30% par le Département du Val-de-Marne et 20% par l'État/AFITF. Le Département du Val-de-Marne prend à sa charge la rénovation du pont pour un montant de 650 000 euros.

Créer un réseau départementale d'itinéraires cyclables efficace

Le Conseil départemental a révisé son Schéma départemental des Itinéraires cyclable (SDIC) en 2019. Ce Schéma marque la volonté de donner au vélo une place significative dans le développement de la mobilité des Val-de-Marnais et des Val-de-Marnaises. La révision a permis de hiérarchiser un réseau structurant et un réseau secondaire. Le Conseil départemental a identifié 23 itinéraires structurants à réaliser en priorité pour offrir à la population un réseau cyclable de qualité et efficace.

A cela s'ajoute l'itinéraire Eurovélo 3, baptisé "La Scandibérique" : ces 1600km d'infrastructures cyclables relient la Scandinavie à l'Espagne, en passant par le Val-de-Marne. Au total, 245km de pistes cyclables ont été créés dans le département. Le Conseil départemental continue de réaliser des aménagements (passerelle piétonne sur le pont de Choisy, voie verte sur la RD101...) pour que la part du trafic vélo atteigne 7% du trafic global d'ici 2030.