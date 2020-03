Crue : le Département en vigilance

Le Département est actuellement en vigilance crue en raison de la montée des niveaux de la Seine et de la Marne, niveaux qui restent habituels en cette saison. Découvrez en vidéo comment les équipes départementales agissent au quotidien pour mettre en œuvre les aménagements anti-crue.

Pour limiter les impacts de la crue : 31 km d’ouvrages anti-crue sur les berges 450 fermetures de « brèches » 26 stations anti-crue en fonctionnement

Avec 27 villes sur 47 classées inondables dans le Val-de-Marne, le Département est particulièrement vigilant. Les équipes départementales sont mobilisées pour assurer le bon fonctionnement des ouvrages anti-crue et des réseaux d’assainissement.

79 équipements en fonctionnement de crue sur les 120 que compte le Département

Depuis le début de la montée de la Seine et la Marne, le Département exploite les équipements afin de limiter la crue : station de pompage, station de vannage, station anti-pollution… L'objectif des stations anti-crue est d'empêcher l’eau de la Seine et de la Marne de remonter dans le réseau d’assainissement pluvial. Cela permet d’évacuer les eaux de pluies vers les cours d’eau grâce au pompage.

De plus, chaque année, les services organisent un exercice anti-crue , qui consiste en une simulation ayant pour objectif d'entraîner ses différentes équipes et la coordination d'autres services et administrations.





La navigation est toujours maintenue à l'heure actuelle.

Des pluies sont prévues dans les jours à venir, aussi la vigilance reste de mise. L'ensemble de ce dispositif mobilise les agents d'exploitation et de la section des berges du Département au quotidien mais également le week-end.