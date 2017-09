Cure de beauté pour les collèges du Val-de-Marne

Mise en accessibilité, rénovation des salles de classe, travaux d’étanchéité ou de sécurisation… Comme chaque année, le Département profite de la période estivale pour réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement dans les collèges val-de-marnais. Pendant l’été 2017, 18 millions d’euros de travaux auront été réalisés dans 98 des 104 collèges du territoire.

Pour chaque collège, le Département accorde une attention particulière à l’accessibilité, l’amélioration des conditions d’accueil, la réduction de la consommation énergétique des bâtiments et au renforcement de la sécurité. A quelques jours de la rentrée scolaire, retour sur deux chantiers emblématiques :

Collège Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi

Construire un nouveau bâtiment pour accueillir une cuisine et une salle de restauration pour 200 couverts / jour, en seulement 6 mois : voici le défi relevé par les équipes du Département. Les élèves du collège Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi vont profiter dès la rentrée d'une nouvelle demi-pension ! À partir d'une parcelle limitée, les architectes ont conçu une extension sur deux niveaux, avec une ossature bois et un triple vitrage pour assurer la meilleure isolation thermique et surtout phonique.

La qualité environnementale de la construction a été renforcée par la création d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales, ce qui permet de récupérer les eaux ruisselantes et de limiter la pollution des réseaux d'assainissement.

Enfin, un soin particulier a été apporté à l'accessibilité du nouveau bâtiment qui compte les aménagements nécessaires pour les personnes à mobilité réduite.

Collège Jules Ferry à Villeneuve-le-Roi - Photographies : M.Lumbroso.

Collège Janusz-Korczak de Limeil-Brévannes

Plusieurs améliorations ont été réalisées pendant l’été sur ce collège :

La mise en accessibilité "tout handicap" du bâtiment.

Le réamégament de l'espace "vie scolaire" comprenant la salle d’études, les bureaux des surveillants et du conseiller principal d’éducation.

L'agrandissement de l’infirmerie qui devient un pôle médical et est deplacé dans le bâtiment principal, au plus proche des élèves.

La sécurisation du collège dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (PPMS) avec mise en place d'une nouvelle clôture, un sas pour filtrer les entrées et un système d'alerte.

La totalité des collèges du département vont bénéficier de travaux de sécurisation d'ici l'été 2018.

Investir pour la réussite des collégiennes et collégiens du Val-de-Marne

Sur l’année 2017, le Conseil départemental investit au total près de 63 millions d’euros pour entretenir, rénover ou réhabiliter les 104 collèges du Val-de-Marne.

La réussite et l’épanouissement des élèves passent par de bonnes conditions d’accueil et de travail. Dans cet objectif, le Département entend maintenir un niveau d’investissement important, utile de surcroît à l’activité des entreprises et de l’emploi local.