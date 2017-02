Davantage de produits bio dans les collèges grâce aux achats groupés

Des fruits bio dans les cantines - Photo : M. Lumbroso

Le processus d’achats groupés concernait, depuis janvier 2016, les produits de base, à savoir des produits frais (poisson, charcuterie, viande, et volaille), laitiers, d’épicerie ou, encore, des surgelés.

Depuis fin 2016, les collèges adhérents peuvent désormais bénéficier de fruits et légumes bio de saison (produits bruts ou prêts à l’emploi). Il s’agit d’une sélection restreinte d’une dizaine de produits fréquemment consommés que l’on trouve auprès de producteurs locaux (pommes, poires, carottes…).

Pour la préparation des 23 000 repas, il est aussi proposé aux cuisiniers un choix de fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle. Pour favoriser un plus grand respect de la saisonnalité dans la confection des menus, deux prix sont proposés. Le raisin est, par exemple, à bas prix en septembre-octobre et coûte beaucoup plus cher de novembre à juillet.

Au printemps 2017, le groupement de commandes s’élargira encore pour permettre aux collèges qui en sont membres d’acheter à moindre coût des produits d’entretien plus respectueux de l’environnement. Cette action concrétise l’engagement de la charte de la restauration relatif à la mise en œuvre d’une logique d’achat durable et à la construction d’une restauration scolaire de qualité dans tous les collèges.