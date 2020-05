Déconfinement : Quelles mesures sont mises en place pour les assistants et assistantes maternelles ?

L’activité des assistants et assistantes maternelles se poursuit ou reprend progressivement selon les cas. Comment s’organise cette reprise post confinement ? Quelles mesures sanitaires sont prévues ?



© Eric Legrand

Le contexte épidémique actuel nécessite de prendre des précautions particulières afin de limiter au maximum le risque de contagion entre les adultes et les enfants.

Rappel

Les assistants et assistantes maternelles sont employées par des particuliers. Bien souvent, ce sont donc les familles qui sont leurs employeurs.

Le Département, à travers ses services de PMI (protection maternelle et infantile), délivre quant à lui les agréments des assistants et assistantes maternelles. Il est également chargé d’effectuer le suivi de leurs pratiques professionnelles et de suivre le fonctionnement des MAM (maisons d’assistantes/assistants maternels).

À ce titre, un protocole départemental a été formalisé pour accompagner les assistants et assistantes maternelles dans leur reprise d’activité post confinement.

Combien d’enfants peuvent être accueillis ?

Depuis le 25 mars 2020, les assistants et assistantes maternelles exerçant à domicile peuvent accueillir jusqu’à 6 enfants de moins de trois ans (leurs propres enfants compris).

Cette mesure permet de reprendre l’accueil des enfants qui étaient sous contrat avant le confinement, de maintenir les accueils des enfants de personnel prioritaire et/ou d’accueillir des fratries en périscolaire. Toutefois, pas plus de 8 mineurs pourront être présents en même temps au domicile (propres enfants + enfants accueillis).

Les assistants et assistantes maternelles doivent déclarer les accueils et informer les services de PMI (protection maternelle et infantile) du Département.

Préconisations sanitaires

Ces recommandations font partie du protocole que le Département a adressé à l’ensemble des assistants et assistantes maternelles du Val-de-Marne. Elles sont conformes au guide Déconfinement Petite enfance COVID 19 du Ministère des Solidarités et de la Santé paru le 7 mai 2020.



© Eric Legrand

Consignes générales de sécurité

Nettoyage régulier des mains pour les adultes et les enfants. Le Soluté Hydro Alcoolique (SHA) ne convient pas aux jeunes enfants et doit être mis hors de leur portée.

Aération, nettoyage et désinfection régulière des espaces d’accueil, poignées de portes, surfaces, objets manipulés et touchés.

Port d’un masque grand public obligatoire pour l’assistant ou l'assistante maternelle mais interdit pour les enfants de moins de 6 ans.

Le Conseil départemental remet deux masques en tissu, lavables et réutilisables, homologués par la Direction Générale de l’Armement, aux assistants et assistantes maternelles agréées en Val-de-Marne. Ils parviendront aux bénéficiaires par voie postale, sous enveloppe nominative. Cette précaution supplémentaire a été permise par la mobilisation du Département, au-delà de toute obligation légale, avec l’appui de la préfecture du Val-de-Marne.

Conduite à tenir avec les parents



© Eric Legrand

Le port du masque est complémentaire à la distanciation préconisée d’un mètre mais ne la remplace pas.

L’assistant ou assistante maternelle définira une zone dédiée où accueillir les parents. L’enfant y sera déposé par un seul de ses parents.

Prévoir des heures d’arrivée différentes permettra aux familles d’éviter de se croiser.

Pour limiter les échanges, prévoir du matériel dédié à l’accueil. Dans cette logique, les repas faits par l’assistant ou l’assistante maternelle sont à privilégier. Ceux fournis par les parents sont autorisés dans le respect de mesures strictes d'hygiène.

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant de se rendre chez l’assistant ou l'assistante maternelle. En cas de fièvre, il ne pourra pas être accueilli.

Conduite à tenir avec les enfants



© Eric Legrand

Chaque enfant devra disposer d’un lit ou d’un espace propre. Ces couchages devront être séparés d’un mètre minimum. Le lavage régulier des draps et turbulettes est à prévoir (60°C).

Les jeux ne pouvant pas se laver sont à proscrire.

Les regroupements et temps collectifs ne sont pas autorisés (actions collectives au RAM, regroupements dans les parcs, au domicile d'autres assistants et assistantes maternelles…).

L’ensemble des préconisations sanitaires transmises aux assistants et assistantes maternelles sont téléchargeables sur cette page.