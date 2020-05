Déconfinement : Quelles mesures sont mises en place dans les centres de PMI ?

Un protocole sanitaire a été créé pour les centres de PMI, de nombreuses mesures sont ainsi mises en place parmi lesquelles :

Toutes les consultations se font sur rendez-vous.

Pour toute question, les équipes des centres sont à votre disposition par téléphone, n'hésitez pas à les contacter.

Afin de respecter les mesures sanitaires, tous les rendez-vous ne peuvent être maintenus. Ainsi, seules les consultations suivantes sont actuellement assurées dans les centres :

En fonction des indications médicales, des téléconsultations peuvent être proposées en accord avec la famille (ou la personne concernée) et le médecin référent. Celles-ci sont assurées par une équipe dédiée de sage-femmes, gynécologues, pédiatres et médecins.

Toutes les activités collectives (accueil parents-enfants) sont quant à elles annulées dans l'ensemble des centres.

La vaccination est un moyen de prévention efficace pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses potentiellement mortelles. Se vacciner, c’est se protéger et protéger les autres, en particulier les plus fragiles. Malgré la situation actuelle, Il est important que les familles puissent venir dans les centres de PMI où elles avaient l’habitude d’être suivies pour que les enfants bénéficient des vaccinations et du suivi par les équipes de PMI.

Dr Isabelle Buresi, directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé au Département