Découvrez "Le Nid", le livre offert à tous les nouveau-nés val-de-marnais en 2019

En 2019, les nouveau-nés val-de-marnais recevront en cadeau le livre "Le Nid" de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux. Après une inauguration à l'Hôtel du Département à Créteil le 26 novembre dernier, ce livre sera présenté lors d'une exposition itinérante dans les médiathèques et les lieux de la petite enfance à travers le Val-de-Marne.

Une création originale de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux

Comme chaque année, le Département du Val-de-Marne offre un livre aux nouveau-nés. Pour l'année 2019, les bébés et leur famille recevront "Le Nid", une création originale de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux aux éditions Didier Jeunesse. Cet album a bénéficié de l'aide à la création litéraire jeunesse du Conseil départemental du Val-de-Marne. Une exposition itinérante, en lien avec l'univers du livre et la démarche de l'auteur, accompagne la sortie de l'album.

"Le Nid" : entre douceur et poésie



l'auteur Stéphane Servant et l'illustratrice Laetitia Le Saux lors de la présentation de l'exposition

Douceur, poésie, finesse... Voici les maîtres-mots de la magnifique histoire de deux mésanges. A travers un récit léger, l'auteur Stéphane Servant et l'illustratrice Laetitia Le Saux, nous emmènent, au gré du vent, à la rencontre de deux oiseaux et de la nature. Un chapeau qui se transforme en nid ou encore un flocon qui devient un lit douillet : au fil des saisons, l'amour ne cesse de grandir pour faire naître un tout-petit. Pour accompagner l'histoire et la lecture, de simples illustrations faites au pochoir et à l'aérographe vous donneront le ton du récit.

Un cadeau offert aux nouveaux-nés depuis déjà 30 ans

"Le Nid" sera le 30ème album jeunesse offert par le Département. Depuis 1989, le Département fait appel à un artiste pour créer un ouvrage qui donne le goût de la lecture aux tout-petits et les invite à apporter un regard sur une œuvre artistique. Sa diffusion auprès des nouveau-nés du territoire participe à la politique menée par le Conseil départemental en faveur de l'accès à la culture pour tous, et ce dès le plus jeune âge. Chacun doit pouvoir s'emparer de l'album comme il le souhaite, à la fois les enfants, les familles et les professionnels du secteur, mais aussi les auteurs. Cette démarche artistique contribue à l'enrichissement de l'offre culturelle pour les habitants.

Retour en images sur l'inauguration : un avant-goût de l'exposition itinérante