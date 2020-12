Découvrez les 11 lauréats du Prix de l'Université 2020

Chaque année, le Département soutient la recherche en récompensant les meilleurs travaux universitaires du Val-de-Marne via le Prix de l’Université. Découvrez les 11 lauréates et lauréats de l'édition 2020.

Prix de l’Université : 22 500 € répartis entre les différents lauréates et lauréats

Les lauréates et lauréats du Prix de l'Université viennent d'être révélés. Cette édition 2020 est un peu particulière en raison du contexte sanitaire actuel : la remise de prix n'a pas pu se tenir physiquement. Cette année encore, le prix récompense les meilleures thèses et mémoires de master 2, avec un prix du jury en Virologie et Hépatologie qui fait écho à l'actualité.

Les lauréates et lauréats : les doctorats

Premier prix

Madame Elsa CANSELL, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Sciences, Ingénierie et Environnement : Adhérisation des élastomères sur des substrats métalliques : étude des mécanismes d'adhésion.

Seconds prix ex-aequo

Monsieur Juan Sebastian RAMIREZ-PRADO, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Saclay en biologie : Rôle des modifications de la chromatine dans la réponse au stress chez Arabidopsis thaliana.

Madame Géraldine VITELLIUS, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Saclay en Signalisation et Réseaux intégratifs en biologie : Implication du récepteur des glucocorticoïdes en physiopathologie humaine

Troisièmes prix ex-aequo

Madame Julie BESSENAY-PROLONGE, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Panthéon-Sorbonne en Archéologie : Au carrefour du plateau iranien et des steppes d'Asie Centrale : Tureng Tépé dans la plaine de Gorgan, des sociétés proto-urbaines aux forteresses de l'âge du fer.

Monsieur Sylvain Lloret, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Panthéon-Sorbonne en Histoire : Entre princes et marchands : les agents généraux de France à Madrid dans les interstices de la diplomatie (1702-1793).

Madame Louise FANG, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Panthéon-Sorbonne en Littérature anglaise : Jeux et théâtre dans l'œuvre dramatique de Shakespeare.

Madame Madge MARTIN, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Biomécanique : Remodelage osseux et mécanome : connecter les échelles de l'organe, du tissu et de la cellule afin de comprendre la structure et les fonctions de l'os.

Les lauréates et lauréats : mémoires de master 2

Premier prix

Madame Zélie WUTHRICH, pour son mémoire de Master de l’Université Paris-Est Créteil en philosophie : Les incertitudes des modèles climatiques et leur impact sur la mise en oeuvre des politiques environnementales.

Second prix

Madame Chloé PAKA, pour son mémoire de Master de l’Université Panthéon-Sorbonne en biologie : Developing in vitro models to study deficits of the neuromuscular junction in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and related disorders.

Troisième prix

Madame Violaine TRAN QUANG, pour son mémoire de Master de Université Paris-Saclay en cancérologie : Evènements moléculaires précoces impliqués dans la progression des syndromes myélodysplasiques en leucémie myélomonocytaire chronique.

Prix spécial du jury

Monsieur Isaac RUIZ, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Médecine Hépatologie et Virologie : Développement de nouvelles approches thérapeutiques en Virologie et Hépatologie : Small-Molecule Cyclophilin Inhibitors (SMCypI).