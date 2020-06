Découvrez "Les choses qui s'en vont", le livre offert à tous les bébés val-de-marnais nés en 2020

En 2020, les nouveau-nés val-de-marnais recevront en cadeau le livre "Les choses qui s'en vont", de l'autrice et illustratrice Beatrice Alemagna. Ce livre sera présenté lors d'une exposition itinérante dans les médiathèques et les lieux de la petite enfance à travers le territoire.

Chaque année, le Département du Val-de-Marne offre à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne un ouvrage qui a pour ambition de leur donner le goût de la lecture et de les inciter à porter leur regard sur une œuvre artistique. Après Le Nid, en 2019, c'est le livre Les choses qui s'en vont, de Beatrice Alemagna, qui sera prochainement distribué aux familles.

Un ouvrage tout en douceur



Exposition "Les choses qui s'en vont" en novembre 2019 (crédit : E. Legrand)

L'autrice explique ses intentions avec cet ouvrage : "J’ai voulu relever un défi : comment rendre compte graphiquement de ce qui est sensible et en évolution, comme les idées, les sentiments... L’idée étant de montrer des choses non pas pour les fixer, mais pour les voir évoluer ou partir."

"J’ai réfléchi à un récit visuel qui joue avec l’apparition et la disparition. Le calque m’a permis ce jeu, cette évanescence, ce va-et-vient entre ce qu’on a et ce qu’on perd ou nous échappe. À chaque page de calque soulevée, un changement s’opère sur l’image. Comme dans la vie, rien n’est figé."

Un livre accessible au plus grand nombre

D'ici quelques jours, ce sont près de 20 000 livres qui seront adressés, par courrier, aux familles. Au cœur de la maison, cet ouvrage est aussi un objet à partager. Raconté par les parents, lu par les grands-frères ou les grandes-sœurs, parcouru avec les proches, il est créateur de liens et d’imaginaires, l’occasion de se retrouver et d’échanger. S’il est offert à la naissance, l’ouvrage est d’abord un livre pour grandir, qui se veut un compagnon de route pendant plusieurs années.

Le saviez-vous ? Ce livre a reçu le prix Sorcières dans la catégorie Carrément beau mini le 2 juin dernier. Le prix Sorcières est un prix qui distingue chaque année, depuis 1986, une œuvre de la littérature jeunesse.

Un exemplaire de ce "livre pour grandir" est également distribué aux crèches, aux relais d’assistantes maternelles -RAM-, aux centres de protection maternelle et infantile -PMI-, aux bibliothèques et médiathèques municipales et aux écoles maternelles du département. En plus des 20 000 nouveau-nés, ce sont donc des milliers d’autres enfants qui découvriront cet ouvrage dans leur environnement quotidien.

Chaque année, l'ouvrage s’accompagne également de la création d’une exposition dont l’objectif est de faciliter son appropriation par l’immersion et l’expérience grandeur nature dans l’univers de l’auteur. Des modules de jeux invitent les enfants à s’approprier une technique, un moyen d’illustration ou de jouer avec les éléments et les personnages du livre. Ces expositions itinérantes sont prêtées gratuitement aux bibliothèques et médiathèques municipales et aux établissements d’accueil de la petite enfance du Val-de-Marne. Sur demande, des conteurs ou des lecteurs interviennent dans les crèches, PMI ou RAM.

Un cadeau offert aux nouveaux-nés depuis plus de 30 ans

"Les choses qui s'en vont" est le 31ème album jeunesse offert par le Département. Sa diffusion auprès des nouveau-nés du territoire participe à la politique menée par le Conseil départemental en faveur de l'accès à la culture pour tous et toutes, et ce dès le plus jeune âge. Chacun et chacune doit pouvoir s'emparer de l'album comme il le souhaite, à la fois les enfants, les familles et les professionnels et professsonnelles du secteur, mais aussi les auteurs et autrices. Cette démarche artistique contribue à l'enrichissement de l'offre culturelle pour les habitantes et habitants.