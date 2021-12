Appel à projets climat 2021 : découvrez les 5 lauréats !

crédit photo : A. Bonnemaison

Lutter contre les effets du changement climatique

Lancé en avril dernier, l’appel à projets "Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat" récompense des initiatives de lutte contre le changement climatique répondant aux objectifs de développement durable de l’ONU.

Cet appel à projets finance les projets portés par des acteurs de la transition écologique sur le territoire. A la clé, 18 300 € répartis entre les lauréats.

Pour répondre à l’appel à projets, les propositions doivent, entre autres, agir en faveur de :

la nature en ville et de la préservation de la biodiversité afin, par exemple, de lutter contre les îlots de chaleur et de permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie,

projets structurants pour une mobilité et des transports sobres et alternatifs afin de réduire l’empreinte carbone et d’améliorer les conditions de vie des val-de-marnais,

l’égalité et des solidarités entre les territoires et les générations, afin d’aider les ménages défavorisés qui sont souvent les plus exposés à l’augmentation des prix de l’énergie, à la crise du logement et aux premiers effets du dérèglement climatique,

L'enveloppe totale à destination des projets lauréats est de 18 300 €

la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des bio-déchets et des circuits courts, pour diminuer la production de déchets et favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement,

de la performance énergétique du patrimoine bâti pour lutter contre les gaz à effet de serre.

Pour cette édition 2021, le jury présidé par Sabine Patoux, conseillère départementale en charge de la transition énergétique, a élu 5 projets, portés par 4 associations et une société coopérative d'intérêt collectif.

Qui sont les 5 projets lauréats en faveur du climat 2021 ?

Val-de-Brie Emmaüs : service de proximité et mobilité douce

L'association Val-de-Brie Emmaüs lance le service de livraison des commerces de proximité "VélOfcourses".

Où se situe le projet ? à Sucy-en-Brie

L'initiative, VélOfcourses, est un service de livraison gratuit en vélo cargo des achats réalisés auprès des commerçants sucyciens. L’association y dédie une équipe de 6 personnes en démarche d’insertion.

Objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale, soutenir le commerce de proximité, créer du lien social

Aide du Département : 6 500 €

Ville, Nature et Bio déchets : pépinière en insertion

La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Ville, Nature et Bio déchets va créer le Comptoir des Plants du Val-de-Marne, projet d'agriculture urbaine qui prend la forme d'une pépinière de quartier et d'un chantier d’insertion.

Où se situe le projet ? au nord de Villeneuve-Saint-Georges

Le projet : Valophis Habitat met à disposition une serre tunnel de 260 m² au sein d’un espace de jardinage de 1 000 m². La pépinière produira des plants potagers, floraux et arbustifs à destination de jardiniers amateurs et de professionnels du paysage. Cette pépinière proposera aux habitants du quartier : ateliers de semis, de bouturage ou de plantations dans un but pédagogique. L’association va accueillir 6 personnes en insertion professionnelle.

Objectifs : redonner sa place et reconnecter les citadins avec la nature en ville, créer du lien social et de l'emploi

Aide du Département : 5 000 €

Courage le groupe : jardinage en permaculture



Crédit photo : © Courage le goupe

L'association Courage le groupe va créer un jardin pédagogique et un jardin collectif selon les principes de la permaculture pour en faire un lieu de partage en faveur du climat.

Où se situe le projet ? au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine

En partenariat avec les associations Couleurs Lilas et Terre des Lilas, le projet sera animé par Courage le groupe qui organisera des temps de formation à la permaculture et des ateliers de sensibilisation à la transition écologique à l'attention du grand public. Le porteur de projet est déjà présent sur le site à travers l'animation d'ateliers de fabrication de pain biologique au parc des Lilas.

Objectifs : préserver de la biodiversité, favoriser la production locale, sensibiliser le grand public et créer du lien social

Aide du Département : 3 000 €

APEL Saint-Joseph : végétaliser les cours d'écoles

L'association de parents d'élèves (APEL) Saint-Joseph a pour projet la végétalisation des cours et coursives des écoles maternelle et élémentaire Saint Joseph, à Vincennes.

Aide du Département : 2 000 €

L’établi de Papy : bricoler écolo

L'association "L’établi de Papy", située à Villiers-sur-Marne, propose des ateliers itinérants de bricolage créatif et écologique.

Aide du Département : 1 800 €

Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir la réalisation de ces projets !