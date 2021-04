Découvrez "Rosie", le livre offert à tous les bébés nés en 2021

En 2021, les nouveau-nés val-de-marnais recevront en cadeau le livre "Rosie", de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus. Ce livre sera présenté lors d'une exposition itinérante dans les médiathèques et les lieux de la petite enfance à travers le territoire.

Chaque année, le Département du Val-de-Marne offre à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne un ouvrage qui a pour ambition de leur donner le goût de la lecture et de les inciter à porter leur regard sur une œuvre artistique.

Après Les choses qui s'en vont en 2020, c'est le livre Rosie de Gaétan Dorémus qui sera prochainement distribué aux familles.

Les aventures d'une adorable petite araignée rose : Rosie

Dans cet album, c'est une petite araignée rose, prénommée Rosie qui est l'héroïne. Elle part à la recherche de son fil et découvre ainsi l’environnement extérieur, passant de lianes en lacets, fil de pêche, fil de cerfs-volants, fil électrique, pelote et moustaches de chat... jusqu’au foyer final.

Rosie fait son apprentissage du monde et de toutes les sensations inconnues qu’elle découvre. Dans cette quête, elle va de surprise en surprise, faisant face au danger, expérimentant le courage, la curiosité, l’envie et parfois même un peu le désespoir.

Qui est Gaëtan Dorémus, l'auteur de Rosie ?

Illustrateur et auteur jeunesse, Gaëtan Dorémus est un artiste lillois particulièrement prolifique depuis le début des années 2000. On lui doit plus d'une trentaine d'ouvrages qu'il a écrits et illustrés et tout autant de livres pour lesquels il a assuré que l'illustration. Et ce n'est même pas exhaustif !



Gaétan Dorémus pendant le tournage de son portrait avec les équipes du Département

A travers ses dessins, cet ancien professeur d'illustration manifeste un moyen ludique et créatif d'aider les jeunes lecteurs et lectrices à s'interroger sur les questions qui n'appartiennent pas qu'aux grandes personnes telles que la différence, la tolérance, l'amitié, le partage, le respect, le sens de la vie...

Un cadeau offert aux nouveaux-nés depuis plus de 30 ans

"Rosie" est le 31e livre pour grandir offert par le Département. Sa diffusion auprès des nouveau-nés du territoire participe à la politique menée par le Conseil départemental en faveur de l'accès à la culture pour tous et toutes, et ce dès le plus jeune âge. Chacun et chacune doit pouvoir s'emparer de l'album comme il le souhaite, à la fois les enfants, les familles et les professionnels et professsonnelles du secteur, mais aussi les auteurs et autrices.

A travers le soutien du Département à la création littéraire, la démarche artistique contribue à l'enrichissement de l'offre culturelle pour tous les habitantes et habitants.