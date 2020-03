Département, associations... La solidarité s'organise dans le Val-de-Marne

La situation exceptionnelle dans laquelle le monde est actuellement plongé appelle chacun et chacune à la plus grande solidarité. Le Département et les associations du territoire, comme la Croix-Rouge, y contribuent.

La gestion de la crise sanitaire inédite provoquée par le Covid-19 implique l'investissement et la mobilisation de toutes les parties. Le Département a, par exemple, fait don de denrées à la Banque Alimentaire, aux Restaurants du Cœur de Vitry-sur-Seine et à l’Epicerie sociale de Fresnes suite à la fermeture des collèges. Par ailleurs, à l’initiative du Préfet du Val-de-Marne, la collectivité a participé à une rencontre avec les plus importantes associations caritatives, en première ligne pour la distribution alimentaire aux plus démunis.

Le Département soutient également les acteurs locaux qui s'investissement pour aider les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises pendant le confinement.

La Croix-Rouge propose un accompagnement solidaire

"Croix-Rouge chez vous" : en appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, il est possible de bénéficir d’une écoute et d’un soutien psychologique.

La solidarité, dans son interprétation la plus large, fait partie intégrante de l'ADN du Val-de-Marne. Et l'actualité témoigne de l'importance du soutien mutuel. Ainsi, le Département soutient toujours les associations d'entraide, dont la Croix-Rouge particulièrement sollicitée en ce moment. A travers le Val-de-Marne, la Croix-Rouge française, a suspendu ses activités au niveau local pour se concentrer sur la réponse départementale à l’urgence sanitaire et sociale : secours aux malades, maraudes, maintien en fonctionnement des centres d’hébergement pour sans-abris, renforcement des distributions alimentaires.

Parce que les indispensables mesures de confinement peuvent aggraver les fragilités des personnes vulnérables isolées, la Croix-Rouge française a décidé de proposer une organisation innovante au service du lien social. Depuis quelques jours, un dispositif a été lancé pour un accompagnement solidaire qui s’adresse aux personnes fragiles confinées en situation d’isolement social : "Croix-Rouge chez vous". En appelant le 09.70.28.30.00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, ces personnes pourront bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique, d’informations sur la situation de crise, mais aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par des volontaires de la Croix-Rouge.

Pour permettre à la Croix-Rouge de poursuivre et renforcer ses actions en réponse à l’urgence sanitaire et sociale, l'association lance un appel aux dons.

Le Secours populaire équipé et mobilisé

Le Secours populaire du Val-de-Marne a réussi à maintenir en activité 14 antennes locales sur ses 17 implantations. "Seules les antennes de Choisy-le-Roi et Thiais sont fermées en raison de l'âge de nos bénévoles. Celle de Villeneuve-le-Roi va prochainement rouvrir, assure Freddy Cabrimol, président du SPF 94. L'arrivée des masques va nous permettre de poursuivre nos distributions alimentaires avec de meilleures conditions de sécurité. Nous allons également prochainement fournir aux familles des tickets services".

Sur le modèle des tickets restaurants, il s'agit de chéquiers de vingt bons d'achat de 10 euros utilisables dans le commerce pour des produits d'hygiène ou des denrées alimentaires. "Ces tickets vont nous permettre de supprimer des manipulations de produits et ainsi de maintenir la solidarité, tout en étant rigoureux sur le plan sanitaire", se félicite Freddy Cabrimol.

La Cour Cyclette aide le personnel soignant



La Cour Cyclette aide le personnel soignant (crédit :M. Lumbroso)

Garage héritage, l’atelier de réparation pour vélos situé à côté de la cantine de la Cour Cyclette à Alfortville, soutient le personnel soignant local en restant ouvert pour eux sur rendez-vous et en leur prêtant des vélos à assistance électrique pour la durée du confinement. (infos : 07.78.64.30.48 et contact@courcyclette.org ).