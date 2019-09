Des collèges prêts pour la rentrée !

Profitant de l'absence des élèves, la période estivale permet de réaliser des travaux plus ou moins importants dans les établissements. Les collégiennes et collégiens du Val-de-Marne en profiteront dès le 2 septembre prochain. Santeny, Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine : zoom sur 3 chantiers emblématiques.

En 2019, le Conseil départemental investit près de 61,4 millions d’euros pour construire, entretenir, rénover ou réhabiliter les collèges du Val-de-Marne. Pour chaque opération, le Département accorde une attention particulière à l’accessibilité, à l’amélioration des conditions d’accueil, à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments et au renforcement de la sécurité.



Les travaux d'aménagement du parvis accueilleront les élèves du collège Georges-Brassens à Santeny.

Collège Georges-Brassens à Santeny

Cet été, le parvis a été réaménagé pour améliorer et sécuriser l'accueil :

séparation des flux élèves / véhicules

repositionnement du stationnement véhicules et création d'emplacements de stationnement vélo

aménagement paysager de ces espaces avec plantation de 16 arbres et 1500 arbustes et graminées

Budget : 366 000€



Pendant l'été, le 3e étage du collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi a été entièrement rénové.

Collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi

Pour faire face à l’augmentation des effectifs, le collège se prépare à accueillir 32 divisions d’ici 2021. Nouveaux éclairages, réfection des peintures et des faux-plafonds, installation de tableaux interactifs... Cet été notamment, le 3e étage a été entièrement rénové. La salle polyvalente a également été entièrement refaite.

Budget : 1 150 000€



Le nouveau collège Josette-et-Maurice-Audin à Vitry-sur-Seine - Photo : M. Lumbroso

Collège Josette-et-Maurice-Audin à Vitry-sur-Seine

Le bâtiment vise une double certification HQE (haute qualité environnementale) et une labellisation "bâtiment biosourcé" (utilisation de matériaux d’origine biologique). Ce bâtiment est performant d’un point de vue fonctionnel, environnemental et énergétique, et ceci de façon durable dans le temps.

Budget : 24 millions d'€

La construction du collège Josette-et-Maurice-Audin répond à l’accroissement important du nombre de collégiens dans certains secteurs du Val-de-Marne, notamment à Vitry-sur-Seine. Elle est la première sur la liste qui prévoit l’ouverture de quatre autres nouveaux collèges, à Valenton en 2021, à Champigny et Choisy en 2022 et à Ivry en 2023.

Contribuer à la réussite des collégiennes et des collégiens

Les élèves des collèges sont au cœur des politiques publiques du Département. Au-delà de ses missions obligatoires et dans un contexte contraint, il agit pour pouvoir continuer à mener une politique éducative ambitieuse et utile à tous et toutes. La collectivité territoriale crée ainsi les conditions pour que tous puissent se construire individuellement, tout en apprenant à faire société ensemble.

Pour les accompagner tout au long de l’année, le Département consacre en 2019 un budget de 141 millions d’euros. Evelyne Rabardel, 1re vice-présidente déléguée à l’éducation, aux collèges et à la culture explique : "À nos yeux, ces choix ne sont pas un coût, mais un investissement d’avenir !"

