Dès la mi-juin, traversez la Seine à vélo entre Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine

Des travaux d’aménagements ont été réalisés sur les ponts Nelson-Mandela entre mai et juin, afin de relier Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine. Assurer une continuité cyclable sur de nombreux axes, et encourager la pratique du vélo en Val-de-Marne : un objectif à atteindre pour un partage de la voirie respecté ! Depuis 2002, 245 km de pistes cyclables ont été créées dans le département.

Des pistes cyclables aménagées sur les ponts Nelson-Mandela

Le développement de l’espace urbain implique de prendre en compte les besoins de tous les usagers, pas uniquement ceux des automobilistes. Sur les ponts Nelson-Mandela, entre Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine, des pistes cyclables sont donc en cours d’aménagement. Les objectifs sont de renforcer la sécurité et d’améliorer les déplacements des cyclistes mais aussi d’assurer une continuité cyclable entre ces deux villes et sur tout le territoire : il est ainsi possible de rejoindre le Bois de Vincennes ou Paris à vélo sur des itinéraires aménagés et sécurisés.

Mailler le territoire de pistes cyclables pour permettre aux Val-de-marnais de se déplacer plus facilement : des efforts sont encore à fournir, mais la volonté et les mesures prises témoignent d’une évolution dans le partage de la voirie.



Travaux sur les ponts Nelson-Mandela. Photo : M. Lumbroso.

Faciliter et sécuriser vos déplacements

Dans le cadre du programme d’entretien des ponts, le Département procède depuis décembre 2016 à des travaux de réhabilitation pour garantir la sécurité des usagers. Des interventions auront également lieu sur les ponts Nelson Mandela.

Soyez vigilants, des travaux de nuit sont à prévoir, tout au long de l’été, afin de réduire les nuisances. Le parking municipal de Charenton, placé sous la bretelle d’accès au pont, sera fermé pour des raisons de sécurité, et des déviations seront mises en place.