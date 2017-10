Dès le 21 octobre, découvrez quatre projets d'envergure du MAC VAL

Expositions temporaires

Tout En Un Plus Trois

Exposition d’Élisabeth Ballet du 21 octobre 2017 au 25 février 2018.

Née en 1957 à Cherbourg, diplômée de l’ensba, pensionnaire de la Villa Médicis en 84-85, enseignante à l’Ensad, Élisabeth Ballet travaille, depuis le milieu des années 80, autour des formes et conditions d’apparition de la sculpture dans sa relation à l’espace. Les œuvres d’Élisabeth développent des oppositions binaires (intérieur/extérieur, vide/plein, opacité/transparence...), recourant à un vocabulaire formel architectural (escaliers, couloirs, barrières, corridors…) ou familier (hotte, passoire…).

De l’intuition au réel - Hommage à Jacques Ripault

Exposition du 21 octobre 2017 au 28 janvier 2018.

L’agence Jacques Ripault (1953-2015) Architecture et le MAC VAL s’associent pour rendre hommage à l’architecte du musée. Jacques Ripault. L’exposition au MAC VAL retrace le parcours architectural de Jacques Ripault, son œuvre et sa vision de l’architecture au sein d’une de ses réalisations les plus emblématiques. Les maquettes, perspectives, plans, photographies, dessins de première main et documents inédits présentés dans l’exposition, mettent en avant une sélection de 10 projets marquants de 1990 à 2015, couvrant ainsi 25 années de réalisations dans des domaines variés - culture, éducation, industrie et habitation.

Résidences d’artistes

Les humeurs

Exposition de Juliana Góngora à partir du 21 octobre 2017.

Dans le cadre de l’Année France-Colombie 2017 et de son programme de résidences, le MAC VAL a invité Juliana Góngora (née à Bogota en 1988 où elle vit et travaille) pour une résidence de production de mai à juillet 2017, durant laquelle elle tisse des liens entre son histoire personnelle, sa place de femme dans la société et sa première expérience sur le territoire français. Dans ses sculptures, vidéos ou installations, Juliana Góngora explore les fonctionnalités et les possibilités de transformation de la matière, utilisant souvent la terre, les pierres ou les briques et réalise des œuvres poétiques qui évoquent subtilement la fragilité de la transformation et de l’équilibre.

Nouvelles œuvres dans l’exposition des œuvres de la collection « Sans réserve » Manif d’art – La biennale de Québec

Présentation d’une sélection d’œuvres dans les espaces d’exposition du 21 octobre 2017 au 28 janvier 2018, à l’occasion de la huitième édition de Manif d’art– La biennale de Québec, qui s’est tenue du 17 février au 14 mai 2017 et dont Alexia Fabre, Conservatrice en chef du MAC VAL, a assuré le commissariat. Biennale majeure en art actuel sur la scène canadienne, Manif d’art – La biennale de Québec a présenté le travail de plus de 100 artistes provenant de tous horizons, notamment québécois, canadiens et français autour de la thématique de l’Art de la joie. Une sélection de 5 artistes est présentée au MAC VAL, au sein de l’exposition des œuvres de la collection « Sans réserve »:

Jordan Bennett, Herd : Heard

Jacynthe Carrier et l’Orchestre d’hommes-orchestres, Parade

Chun Hua Catherine Dong, Husbands and I

Jocelyn Robert, L’il y a

Mathieu Valade, Mathieu Valade Manifeste

Vendredi 20 octobre à 18h30, le MAC VAL (Musée départemental d’art contemporain du Val-de-Marne) invite le public à un vernissage qui inaugure ces quatre nouveaux projets. Le droit à la culture pour tous les Val-de-Marnais est une priorité pour le Département qui propose aux petits comme aux grands à travers ses musées, bibliothèques, cinémas, théâtres, de s'instruire tout au long de leur vie.