Des paniers alimentaires mis en place pour aider les étudiantes et étudiants

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Département s'efforce d'aider les publics les plus fragilisés, y compris les étudiantes et étudiants. Une opération "paniers alimentaires biologiques" a ainsi été mise en place pour donner un coup de pouce aux jeunes adultes de l'UPEC.

Depuis le début de la crise Covid-19, le personnel départemental multiplie les actions d'aide à la population. Distribution de masques, de fruits et légumes... le Conseil départemental soutient - à son échelle – l’effort national contre le virus et réaffirme à nouveau ses valeurs d’entraide et de solidarité. Parmi les publics bénéficiaires des aides du Département, les étudiantes et étudiants ne sont pas oubliés.

Christophe Ambroise et Philippe Maingault, chargés de projet au sein de la collectivité, ont participé à la mise en place de l'opération "paniers alimentaires biologiques" pour aider la population estudiantine qui s'est retrouvée en grande difficulté pour assurer les besoins les plus élémentaires.

Actuellement, on estime à 20% la part d’étudiantes et étudiants en situation de précarité.

C. Ambroise et P. Maingault racontent : "A l’échelle nationale, une bonne partie de ces jeunes adultes ont perdu leur job étudiant, tous les restaurants universitaires ont dû fermer, l’accès aux outils numériques pour étudier convenablement n’était pas assuré pour tous... On estime ainsi à 20% la part d’étudiantes et étudiants en situation de précarité. Un projet a ainsi vu le jour, en partenariat avec le CROUS et l'université Paris-Est Créteil, pour organiser une distribution solidaire."

"Nos partenaires locaux agricoles ont rencontré des difficultés pour récolter leurs productions et pour écouler leurs stocks alimentaires. Face à ce constat, il est apparu opportun de mettre en place une opération "paniers alimentaires biologiques" à destination des étudiantes et étudiants les plus précaires." expliquent les deux agents. "En collaboration avec l’Université Paris-Est Créteil et le CROUS, le Département a pris contact avec le chantier d’insertion Val-bio et la coopérative Coop bio d’Ile de France pour rendre possible ce projet."

Les agents poursuivent : "Dans un premier temps, le CROUS a souhaité flécher l’opération vers les étudiantes et étudiants de trois résidences et a estimé le besoin à plus d’une centaine de paniers. Après quelques semaines pour affiner l’action, la livraison et la préparation des paniers ont pu avoir lieu le mardi 12 mai sur le campus-centre de l’UPEC. Plusieurs étudiantes et étudiants ont participé à cette action de manière solidaire et le CROUS s’est chargé ensuite de distribuer ces paniers aux trois résidences."

L’enjeu est de pérenniser cette action très satisfaisante tant pour les étudiantes, étudiants, les producteurs et les acteurs institutionnels.

Et de conclure : "Suite à cette première expérience, l’enjeu est de pérenniser cette action très satisfaisante tant pour les étudiants, les producteurs et les acteurs institutionnels (CROUS, UPEC, Département). Une deuxième action a été organisée le mardi 26 mai avec une augmentation de la demande du CROUS (150 paniers). Ce partenariat est également l’occasion d’envisager à terme des coopérations de recherche scientifique entre l’Université est les producteurs mobilisés."