Des solutions pour faire des économies d'énergie à la maison

Comment moins consommer ? Notre expert vous répond

Jérémy J., chef de l'Unité de Maintenance à la direction de la logistique au Département du Val-de-Marne, donne quelques conseils pour consommer moins d'électricité et d'eau au quotidien :

débrancher les appareils en veille . Quasiment tous les appareils éteints mais qu'on laissés branchés consomment de l'énergie. Eviter de laisser les appareils en veille permet de réaliser une économie d'environ 80 euros par an.

éteindre l es lumières en sortant de la pièce.

privilégier les douches aux bains . Prendre un bain consomme 5 fois plus d'eau qu'une douche.

remplacer les ampoules halogènes par des ampoules LED. A titre de comparaison, une ampoule LED consomme en moyenne 3 à 5 fois moins et durent 6 à 8 fois plus longtemps qu'une ampoule hallogène.

A plus long terme, vous pouvez également réaliser des aménagements plus conséquents :

installer des variateurs d'éclairage afin de réduire l'intensité de la lumière.

installer des détecteur de présence afin que la lumière s'éteigne quand plus personne n'est dans la pièce.

remplacer les mousseurs sur les robinets par des mousseurs économiques.

remplacer la chasse d'eau de nos toilettes par une chasse d'eau double touche . Elle permet d’utiliser la quantité d’eau strictement nécessaire.

installer une chaudière à condensation (fioul ou gaz) . Ce type de chaudière permet de faire jusqu'à 25% d'économie sur votre facture de chauffage.

installer des têtes thermostatiques sur vos radiateurs .

. installer un thermostat couplé avec votre chaudière afin de régler la température ambiante au plus juste.

La protection de notre planète et la lutte contre le dérèglement climatique sont devenus des enjeux majeurs pour tous et toutes. Par des gestes simples, nous pouvons réduire notre consommation d'énergie et ainsi limiter l'impact sur le climat. De plus, la limitation de notre consommation permet de réduire considérablement nos factures.

Lutter contre le dérèglement climatique

La lutte contre le dérèglement climatique est un axe fort de la politique départementale en matière de développement durable. Le Département a choisi de s'inscrire, dès 2007, dans une démarche volontariste en réalisant un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre. Son action et ses objectifs sont inscrits dans le Plan Climat Energie du Val-de-Marne, voté en janvier 2014 par l'assemblée départementale et construit autour de 5 enjeux.

Le Département a fait de la lutte contre la précarité énergétique, l’un des enjeux forts de sa politique de transition écologique. Il met en place des dispositifs d’aide et d’accompagnement tels que l’aide aux travaux d’économies d’énergie (dans le cadre du dispositif Habiter mieux, avec l’ANAH), l’aide au paiement des factures d’eau et impayés d’énergie (dans le cadre du Fonds de Solidarité Habitat).