Des traversées piétonnes sécurisées et de nouvelles places de stationnement vélo

Après Ivry-sur-Seine, le Département étend son dispositif expérimental de sécurisation des passages piétons en partenariat avec les communes de Bonneuil-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois. Objectifs : améliorer la visibilité entre piétons et automobilistes, contribuer au partage de l’espace public pour l’ensemble des usagères et usagers, et encourager la pratique quotidienne du vélo.

33 traversées supplémentaires ont ainsi été sécurisées et 430 places de stationnement vélo créées.