Développement durable : découvrez les 12 projets lauréats en faveur du climat

Sensibilisation du grand public et des scolaires à travers des dispositifs variés, actions concrètes en faveur du zéro déchet, ateliers de réparation de vélo... Les 12 projets lauréats exemplaires en faveur du climat en Val-de-Marne viennent d'être révélés !



Bords de Marne Saint-Maur-des-Fossés : crédit photo : © Eric Legrand

Priorité à la lutte contre les effets du réchauffement climatique

Pour être éligibles au "soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat", les porteurs et porteuses de projets devaient remplir une ou plusieurs des priorités de développement durable suivantes :

préservation de la nature en ville et de la biodiversité afin, par exemple, de lutter contre les îlots de chaleur et de permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie,

et de la afin, par exemple, de lutter contre les îlots de chaleur et de permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie, valorisation de la mobilité sobre et des transports alternatifs,

et des transports alternatifs, lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation des bio-déchets et circuits courts,

et valorisation des bio-déchets et circuits courts, sensibilisation à la performance énergétique du bâti.

Qui sont les 12 projets lauréats en faveur du climat ?

Deux collèges du Val-de-Marne lauréats

La pédagogie étant au cœur des initiatives retenues, les projets de deux collèges du territoire, reposant sur la sensibilisation, font partie des lauréats.

Collège Léon Blum à Alfortville

Le Collège Léon Blum à Alfortville propose à ses élèves d’utiliser le CAC Vert (Créativité-Action-Coopération), un indicateur de développement durable ludique et pédagogique. Des points sont ainsi accordés aux actions selon leur impact écologique et leur cercle d’influence.

Objectif : sensibiliser au développement durable dans une approche ludique et pédagogique.

Aide du Département : 1 050 € soit 51 % du coût du projet.

Collège Dulcie September à Arcueil

À Arcueil, le collège Dulcie September lance un défi aux élèves du collège, intitulé "On se défie pour la planète", il prend la forme d'une battle.

Objectif : sensibiliser et mobiliser les élèves à l'économie des ressources en énergie.

Aide du Département : 717 € soit 60 % du coût du projet.

Dix associations, acteurs et actrices du territoire lauréats

Association Cachan Soleil

L'association Cachan Soleil poursuit son projet, après la pose de panneaux solaires sur le toit d’une école primaire de Cachan. Cette fois, elle travaille en collaboration avec l’association La Bouilloire à la mise en place d'outils pédagogiques spécifiques pour toucher les milieux scolaires et le grand public.

Objectif : sensibiliser à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables.

Montant de l'aide départementale : 1 800 € soit 60 % du coût du projet.

Association Coordination Eau Ile-de-France

Coordination Eau Ile-de-France veut donner de la visibilité à ses actions relatives à la gestion des ressources en eau de pluie sous forme de vidéo.

Objectif : sensibiliser, former et impliquer les citoyennes et citoyens du Val-de-Marne à optimiser les ressources d’eau de pluie grâce au média vidéo.

Montant de l'aide départementale : 3 000 € soit 60 % du coût du projet.

Association Artyard

L'association Artyard à Alfortville a créé une exposition artistique sensibilisant aux changements climatiques et aux effets sur les sols.

Objectif : lancer un projet de sensibilisation des citoyennes et citoyens à la lutte contre le dérèglement climatique sous la forme d’une exposition intitulée Bercer la matrice.

sous la forme d’une exposition intitulée Bercer la matrice. Montant de l'aide : 2 000 € soit 38 % du coût du projet.



Association La Grande Ourse

À Villejuif, l'association la Grande Ourse prévoit d’aménager un potager et un verger pédagogique avec la participation des habitantes et habitants, des élèves de l’école Joliot Curie et du collège Guy Moquet.

Objectif : créer avec les habitants un jardin en permacuture pour lutter contre le changement climatique.

Montant de l'aide départementale : 3 000 € soit 42 % du coût du projet.

Art Science 21



Patricia Ruscito, porteuse du projet Art Science 21 ; crédit photo : © Thierry Borredon

L'association à Vitry-sur-Seine souhaite développer la production du podcast des Mains Vertes.

Objectif : sensibiliser les Vitriotes et Vitriots, leur permettre de se rapprocher des acteurs de la conquête végétale de la ville.

Aide du Département : 3 500 € soit 49 % du coût du projet.



Association Ettoitufaisquoi

L'association Ettoitufaisquoi propose d’animer 30 ateliers "zéro déchets" intergénérationnels et participatifs en proposant la confection de produits d’entretien et d’articles ménagers dans le quartier HBM (Les Tours) de Villeneuve-saint-Georges.

Objectif : sensibiliser à la notion "zéro déchets" et modifier les comportements de consommation.

Aide du Département : 1 400 € soit 40 % du coût du projet.

Matériaupôle Paris Seine Amont

SItuée à Vitry-sur-Seine, Matériaupôle Paris Seine Amont organise des ateliers de sensibilisation, au programme : réalisation d'objets du quotidien, différence entre l’économie linéaire et l’économie circulaire, etc.

Objectif : animer des ateliers citoyens ayant pour thème l' économie circulaire chez soi, proposer d’autres rapports à la matière.

chez soi, proposer d’autres rapports à la matière. Aide du Département : 4 750 € soit 48 % du coût du projet.

Théâtre El Duende



Mehdi Kerouani et Sébastien Castro de la compagnie de théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine ; crédit photo : © Alex Bonnemaison

A l'occasion du déconfinement, la compagnie de théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine a organisé, au cours de l’été 2020 avec ses partenaires associatifs (la Cour-cyclette, la librairie Envie de Lire et le collectif Ne Rougissez Pas), une manifestation festive pour permettre aux habitantes et habitants du quartier du Petit Ivry d’aller à la rencontre des acteurs culturels et associatifs.

Objectif : pérenniser la manifestation festive et écologique "la rue est à nous".

Aide départementale : 2 000 € soit 20 % du coût du projet.

Association Fontenay Vélo

L'association Fontenay Vélo à Fontenay-sous-Bois propose différents ateliers de réparation de vélo, "pimp récup bike", vélo-école enfant ainsi que des balades nature familiales.

Objectif : valoriser l’utilisation du vélo à travers différentes activités.

Aide du Département : 720 € soit 60 % du coût du projet.

Cluster Eau Milieux Sols Paris Ile-de-France

A Choisy-le-Roi, le Cluster Eau Milieux Sols Paris Ile-de-France propose des échanges thématiques dans un objectif de bien-être en ville et d’adaptation au changement climatique.

Objectif : proposer des aménagements innovants et durables des Berges et d'îlots de fraicheur urbains dans le Val-de-Marne.

Aide du Département : 560 € soit 4,67 % du coût du projet.

Appel à projets : spécificités de l'édition 2020

Afin de lutter contre les effets du réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, la Département a amorcé depuis mars 2019 le deuxième Plan climat air énergie départemental. C'est dans ce cadre que le Département soutient et valorise des projets innovants des acteurs du territoire.

L'enveloppe totale à destination des projets lauréats est de 24 500 €

Pour l'édition 2020 de l'appel à projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat, l'attention s'est portée sur :

les événements de sensibilisation à la préservation du climat à destination du grand public,

les projets de sensibilisation de la population s'inscrivant dans la durée (sous forme de "défis" zéro déchet, relatifs à l'alimentation ou à l'énergie),

l'incitation aux changements de comportements durables.

Le soutien à ces projets prend la forme d’une aide financière versée par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

La remise des prix est prévue en décembre 2020, coordonnée par la comité d’animation de « Val-de-Marne en Mouvement pour le Climat ».