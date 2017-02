Après la tenue de la COP 21 à Paris et l’adoption de la loi transition énergétique pour la croissance verte, la durabilité des territoires prend encore plus d’importance. Les collectivités locales et particulièrement le Département, ont un rôle majeur à jouer. Le Département du Val-de-Marne publie son rapport de développement durable pour l’année 2016. Ce document recense les actions et politiques menées par le Département sur le territoire en faveur du développement durable.