Diagnostics archéologiques à Mandres-les-Roses et à Saint-Maur-des-Fossés

A Mandres-les-Roses



Plan d’intendance du XVIIIe siècle avec la localisation de l’emprise prescrite

Dans le cadre d’un projet de construction Avenue Georges Pompidou, le service Archéologie du Val-de-Marne entreprend un diagnostic archéologique sur une surface de 12303 m² à partir du lundi 4 septembre 2017.

L’opération consiste à la réalisation de tranchées linéaires ou de sondages ponctuels en fonction des contraintes du terrain et de la nature des vestiges à l’aide d’une pelle mécanique afin de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques.

Le territoire de la commune a livré des indices de mégalithes néolithiques et plusieurs occupations médiévales et modernes (habitat, château, ferme et église) dans un rayon d’un kilomètre autour de l’emprise prescrite. Le diagnostic permettra peut-être d’affiner les connaissances sur cette commune.

Contact : Célia Basset, archéologue responsable de l’opération

A Saint-Maur-des-Fossés



Cadastre XIXe siècle

Dans le cadre d’un projet de construction au 18 et au 19-21 avenue Louis Blanc, depuis le 1er août, le service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne réalise un diagnostic archéologique sur une surface de 5725 m² répartie sur deux parcelles.

L’opération consiste à la réalisation de tranchée linéaire ou de sondage ponctuel en fonction des contraintes du terrain et de la nature des vestiges à l’aide d’une pelle mécanique afin de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques.

Le territoire de la commune a livré des indices d’occupations du Néolithique à la période contemporaine, notamment une nécropole du Néolithique et de l’âge du Bronze à environ 400 m de l’emprise prescrite.

Contact : Célia Basset, archéologue responsable de l’opération