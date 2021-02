Distributions solidaires : le Département poursuit la livraison de denrées alimentaires

Le Département continue de venir en aide aux personnes les plus démunies pour faire face à la crise sanitaire. Pour cela, il collabore avec les associations locales pour distribuer des fruits et légumes bios, ainsi que des produits de première nécessité.

Le Département continue de venir en aide aux plus démunis en 2021

Avec la nouvelle année, le Département maintient son cap. Il poursuit la distribution des fruits et légumes bios avec l’aide des associations du territoire.

Dernièrement, des fruits et légumes ont été livrés à Champigny-sur-Marne avec l'aide de l'association J’aide la chance et l’association Action Insertion Solidarité. Des livraisons ont également été effectuées à Vitry-sur-Seine et à Créteil, en collaboration avec l'association Miss Oumy. Enfin, des familles de Fontenay-sous-bois ont aussi pu bénéficier de ces distributions.

Des distributions solidaires qui continuent

Dans les jours et les semaines à venir, le Département va continuer à collaborer avec les associations locales pour venir en aide aux plus fragiles. Plusieurs tonnes de produits seront livrées aux dates suivantes :

Lundi 8 février : distribution avec le Secours Populaire Français à Vitry-sur-Seine

Mercredi 10 février : distribution avec les Restos du coeur à Orly

Vendredi 12 février : distribution avec l’Association Dynamiques Solidaires à Villeneuve-Saint-Georges

Vendredi 12 février: distribution avec le Secours Populaire à Boissy-saint-Léger

Samedi 13 février : distribution avec les Secours Populaire Français à Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger et Valenton

Lundi 15 février : distribution avec le Secours Populaire Français à Bonneuil-sur-Marne

Mardi 16 février : distribution avec les Restos du Cœur à Villeneuve-le-Roi

Pour bénéficier de ces distributions, contactez l'EDS de votre ville. Si vous souhaitez apporter votre soutien ou devenir bénévole, rapprochez-vous des associations solidaires : Croix-rouge du Val-de-Marne et Secours populaire du Val-de-Marne.

Une première série de distributions en 2020

Au mois de mars dernier, lors du premier confinement, le Département s’était déjà associé au Secours populaire français, la Croix Rouge, les Restos du Coeur et J’Aide La Chance pour assurer les distributions alimentaires solidaires.

Ainsi, plusieurs tonnes de fruits et légumes bios ont été distribuées. Parmi les premières villes livrées, figurent Alfortville, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois et Ivry-sur-Seine.

D’autres produits de première nécessité tels que des couches bébé ou des kits d'hygiène ont été distribués notamment pour les familles avec jeunes enfants.