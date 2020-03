Dons de denrées et matériels aux hôpitaux

En cette période de crise sanitaire inédite, beaucoup d’associations et de Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises, dans un élan de solidarité, souhaitent se mobiliser et aider, même modestement, les hôpitaux et leurs personnels soignants par le biais de dons.





©Michael Lumbroso

Denrées alimentaires, matériels divers et produits de protection jetables (gants à utilisation unique, masques, combinaisons, charlottes…) mais aussi dessins d’enfants contribueront à aider au quotidien les personnels soignants dans leur travail et à leur apporter un soutien moral.

Toutes les propositions sont les bienvenues et seront étudiées en fonction des besoins des services hospitaliers :