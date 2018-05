Élargissement du pont de Choisy-le-Roi : un nouvel espace de déplacement et de vie pour tous

Engagé depuis l’automne 2017, le chantier du pont de Choisy traduit l’engagement du Département à réaménager l’espace public pour faciliter les déplacements et rendre plus confortables les circulations douces.

Redistribuer l’espace à destination de tous les usagers pour un cadre de vie plus agréable

Plus de 32 000 véhicules par jour l’empruntent, le pont de Choisy est un ouvrage d’art majeur et un axe stratégique en Val-de-Marne. Les piétons et les cyclistes disposent pourtant de peu d’espace pour s’y déplacer. Franchissant la Seine et les voies ferrées du RER C, cet ouvrage constitue une coupure urbaine pour les déplacements dits actifs (vélo, marche…).

Pour mieux redistribuer l’espace, le Conseil départemental du Val-de-Marne, en partenariat avec la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris, entreprend des travaux d’élargissement du pont pour un montant total de 7,58 millions d’euros. Avec la création d’une passerelle piétonne accolée au pont, le trottoir situé à droite dans le sens Créteil-Thiais sera libéré pour aménager une piste cyclable. Les principaux objectifs du projet sont de sécuriser les cheminements des piétons et des cyclistes sur le pont et assurer la continuité des itinéraires cyclables. Le cadre de vie sera également amélioré avec la modernisation de l’éclairage public, la création d’un éclairage pour les circulations douces, la reconstruction de deux escaliers et le réaménagement de l’espace du square du 19 mars 1962 impacté par les travaux.



Projet d’élargissement - coupe du pont de Choisy : la voirie ainsi redistribuée redonnera de l’espace à chaque usager pour des déplacements apaisés.

Après une phase préparatoire lancée en octobre 2017, les travaux se déroulent en trois étapes :



Élargissement du pont de Choisy : calendrier des travaux en 3 phases

Création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable pour des déplacements sécurisés au quotidien

A terme, les piétons et les cyclistes traverseront le pont en toute sécurité pour rejoindre la gare RER, gare en plein développement avec l’arrivée du Tram9 et du TZEN 5 qui relieront Paris et la future ligne 15 de métro du Grand Paris Express.

Longue de 370 mètres, la nouvelle piste cyclable constituera une portion de l’itinéraire n°8 du Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables (SDIC) du Val-de-Marne. Ce document traduit la volonté du Conseil départemental d’offrir à ses habitants un réseau de qualité dès 2020 pour une pratique quotidienne du vélo. Ainsi, il programme la réalisation et la consolidation de 23 itinéraires cyclables desservant les pôles d'intérêts départementaux (centres-villes, zones d'habitat dense, pôles d'activités, lycées et collèges, parcs départementaux, berges de la Seine et de la Marne, Arc boisé...) et les gares pour favoriser l'intermodalité vélo/transports en commun dans les déplacements quotidiens ou de loisirs.