Élargissement du pont de Choisy : venez découvrir la passerelle piétonne et la piste cyclable

Après plus d'un an de travaux, les usagers profitent d'un pont réaménagé avec une toute nouvelle passerelle piétonne et une piste cyclable protégée. En facilitant la pratique de la marche et du vélo, ces travaux de modernisation permettent aujourd'hui au plus grand nombre de se déplacer en polluant moins dans un cadre confortable et sécurisé. Rendez-vous pour l'inauguration lundi 2 décembre 2019.

L’aménagement du Pont de Choisy s’achève ces derniers jours par le réaménagement du square qui permet de relier la nouvelle passerelle et le quai Voltaire. La modernisation de ce pont aura nécessité de longs mois de travaux durant lesquels les services départementaux se sont efforcés de réduire la gêne occasionnée aux usagers et aux riverains. "Il était nécessaire de réaliser ces travaux afin d’offrir un cadre de vie plus agréable à l’ensemble des usagers de ce pont", rappelle Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Des aménagements cyclables qui facilitent les déplacements

Les travaux entrepris sur le Pont de Choisy constituent une avancée importante dans l’aménagement des itinéraires cyclables structurants du Département. L’amélioration du raccordement entre la rue Jean-Jaurès et l’avenue Victor-Hugo crée un accès direct :

à la nouvelle station Vélib’ installée à l’angle de l’avenue d’Alfortville, qui met à disposition 20 vélos en location courte

à la station de services vélos créée en 2017 par le Département, qui est équipée d’un point d’eau, d’une aire de pique-nique, d’un point de gonflage, d’arceaux de stationnement et d’outils pour réglage et réparation

au quai Voltaire, par la création d’une liaison cyclable traversant le square du 19 mars 1962 (réalisation en cours)

"La séparation entre la piste cyclable et le trottoir est une très bonne chose, les déplacements sont beaucoup moins dangereux." explique Hélène, 81 ans, piétonne et automobiliste.

Un pont aménagé dans les moindres détails

Les usagers et les usagères bénéficient d’un tout nouvel éclairage par LED plus moderne et plus écologique installé dans les lampadaires et dans la rampe de sécurité qui longent le pont. En plus de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort, les nouveaux luminaires réduisent la consommation d’électricité, la pollution lumineuse et les coûts de maintenance.

"Beaucoup de Choisyens se sont plaints de la longue durée des travaux, mais la traversée du pont est aujourd’hui bien plus agréable. Je pense notamment aux nouvelles lumières LED qui font beaucoup d’effet la nuit." Benjamin, 27 ans, employé à la piscine Jean Andrieu et résidant à Choisy-le-Roi.

Le Département s’est engagé auprès des services de l’État pour la préservation des écosystèmes et de la faune locale. En 2020, des travaux seront réalisés pour créer une nouvelle zone d’habitat propice à la reproduction des poissons.