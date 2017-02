En 2017, le Val-de-Marne poursuit son action sur les routes départementales

Malgré un contexte toujours plus contraint, le Conseil départemental a voté un budget 2017 qui maintient un haut niveau d’investissement. 136 millions d’euros seront consacrés dans le département pour le développement des transports et l’aménagement de la voirie. L'objectif est d'améliorer les déplacements (routes départementales, transports en commun, déplacements doux) et le cadre de vie des Val-de-Marnais.



Photo : M. Lumbroso

Dans le Val-de-Marne, investir pour les travaux, c'est :

améliorer et sécuriser les 430 km de routes départementales,

participer au développement des transports en commun accessibles à tous pour améliorer la desserte du territoire et réduire les temps de trajets,

favoriser les déplacements doux, en particulier à travers les aménagements visant à faciliter les trajets à vélo au quotidien.

Sur les routes départementales, des opérations courantes aux grands projets de réaménagements vont se poursuivre, débuter ou se terminer en 2017. Par exemple, les opérations de réaménagement des avenues de l’Abbé Roger Derry et Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine se poursuivront jusqu’en juillet 2017. Le réaménagement des rampes de la RD7 à Villejuif, élaboré avec les riverains, devrait démarrer quant à lui courant 2017.

L’accent sur le développement des transports et l’amélioration de la mobilité des Val-de-Marnais sera maintenu. En 2017, le Département poursuivra notamment les travaux préparant l’arrivée du Tram 9 qui reliera Paris-Porte de Choisy à Orly d’ici 2020. Les travaux préparatoires à la construction du prolongement de la ligne 14 dans le cadre du Grand Paris Express débuteront, quant à eux, cette année pour une mise en service de la ligne en 2024.

2017 sera également l’occasion pour le Département de poursuivre la mise en accessibilité des arrêts de bus en aménageant 316 arrêts supplémentaires répartis sur 24 lignes de bus en Val-de-Marne. À travers son engagement volontariste, le Département œuvre pour atteindre 100% d’arrêts de bus accessibles à tous avant 2020.

Des chantiers pour améliorer les déplacements et le cadre de vie en 2016

Pour faciliter les déplacements de tous les usagers sur les routes départementales, le Département a mené plus de 538 interventions au cours de l’année 2016. Ces opérations ont visé à améliorer le confort et la sécurité des déplacements de tous les usagers, tout en favorisant le partage d’un espace urbain apaisé. En ce sens, plus de 80 millions d’euros ont été investis sur les routes en 2016, participant à l’amélioration des déplacements des Val-de-Marnais à travers plusieurs interventions. Cela a concerné des opérations courantes, comme la rénovation et l’aménagement de la chaussée, des ponts ou des trottoirs, mais aussi des projets de plus grande ampleur.