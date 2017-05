En mai, c’est le mois de la création d’entreprise à la Cité des métiers !

En mai, la Cité des Métiers à Choisy-le-Roi propose des ateliers, gratuits et ouverts à tous, pour accompagner les créateurs d'entreprise ou d'association dans leur projet.



Cité des Métiers - Photo : M. Aumercier

Mardi 9 mai à 9h45 : Entreprenons pour la ville de demain ! (en partenariat avec le Groupe Suez)

Aujourd'hui, de nombreux habitants décident de lancer leur propre action pour répondre à un défi local et améliorer ainsi le quotidien de leur rue, leur quartier ou leur ville (tri des déchets, espaces verts, sport, culture...).

Durant cet atelier, découvrez comment ces simples initiatives se sont transformées en création d’entreprise ou d’association. Ou comment l'action locale permet d'entreprendre et d'accéder à de nouveaux métiers.

Mercredi 10 mai à 13h45, participez à l’atelier : Indépendants : quel statut choisir ?

L’atelier qui vous est proposé, détaille et compare les statuts de « Microentreprise », « Libéral », « EURL/SASU » et « Portage salarial ». Vous pourrez ainsi comparez les différents statuts : aspects financiers, modalités de création/liquidation, responsabilité personnelle et protection sociale du dirigeant.

Jeudi 11 mai à 14h15 : Une idée, un projet, envie de créer votre activité… et si on en parlait ?

Cet atelier, résolument ludique vous permettra d’échanger sur ce qu’est la création d’entreprise en général. Vous identifierez aussi les éléments essentiels pour réussir et concrétiser votre projet : des références, trouver les bons interlocuteurs avant de vous lancer …

Lundi 15 mai à 09h15 : Découvrez les étapes permettant de créer votre entreprise !

Cet atelier fait le point sur les différentes étapes à respecter pour atteindre votre but, en vous informant sur les méthodes les savoir-faire et savoir être qui vous permettront de vous lancer sans encombre.

Mercredi 17 mai à 13h45 : Création d’entreprise ou d’association : et si vous vous lanciez ?

Cet atelier a pour objectif de mieux vous faire comprendre les enjeux de la création d’une entreprise ou d’une association afin que vous puissiez savoir si cette aventure vous correspond, et comment la réussir !

Inscription obligatoire :

par téléphone : 01.48.92.49.00,

par mail : contact@citedesmetiers-valdemarne.fr

directement sur le site : www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Ces initiatives, ouvertes à tous, sont le point de départ du forum "J'entreprends en Val-de-Marne", le salon pour réussir vos projets de création d'activité, qui aura lieu le 15 juin prochain.