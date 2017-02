En mars, l'égalité femmes-hommes est au cœur des débats

Conférence départementale de l’égalité femmes-hommes, commande d'une estampe pour la Journée internationale des droits des femmes, Festival de Films de Femmes... Au mois de mars à travers la création et les débats, le Département attire l'attention sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la défense des droits des femmes.

Le Département du Val-de-Marne, dans le cadre de l’Observatoire de l’Egalité femmes-hommes, a lancé en septembre dernier deux groupes de travail qui avancent sur des propositions concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes et les stéréotypes sexistes. En mars, la Journée internationale des droits des femmes permet de mettre en lumière ces questions.

Au programme :

Jeudi 2 mars : Conférence départementale de l’égalité femmes-hommes

Conférences, débats, ateliers, table-ronde... En amont de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le Département vous invite à une journée consacrée aux questions des violences faites aux femmes et de lutte contre les stéréotypes sexistes.

Journée ouverte à tous sur inscription : Conférence départementale de l’égalité femmes-hommes

Mercredi 8 mars : Estampe Dress code de Melissa Pinon pour la Journée internationale des droits des femmes



Dress code, de Melissa Pinon - Détail

Chaque année, le Conseil départemental du Val-de-Marne commande une estampe pour la Journée internationale des droits des femmes.

Avec Dress code, Melissa Pinon crée une sérigraphie à partir du patron d’une robe du soir, taille 42. Le travail est omniprésent dans l’emploi du temps des femmes qui doivent conjuguer vie professionnelle, vie familiale, l’artiste souligne également le temps passé pour se faire belle, se maquiller et comment la séduction constitue aussi un « travail ». L’artiste joue également sur le double sens du terme « patron » et évoque ainsi subtilement les luttes sociales et les combats des femmes pour trouver leurs places dans le monde du travail, les luttes toujours à mener face aux inégalités salariales.

L’affiche tirée de l’estampe est distribuée gratuitement à l’accueil du MAC VAL à partir du 8 mars 2017.

Du 10 au 19 mars : Festival international de Films de Femmes

Le Festival International de Films de Femmes accueille des réalisatrices du monde entier, avec près de 150 films qui défendent avec talent le regard des femmes sur leur société. Depuis plusieurs années, le Département soutient cet hommage vivant au cinéma et aux femmes qui allie qualité de programmation, diversité des sensibilités, et qui s’attache à favoriser la rencontre des créateurs avec le public.

Cette 38e édition affirmera une nouvelle fois avec conviction et talent le regard des femmes sur notre société, autour du triptyque « Femmes, musique et cinéma » et mettra à l’honneur la nouvelle vague des jeunes réalisatrices coréennes à l’occasion de l’année France/Corée.