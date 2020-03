"Engagé·e"s, le nouveau magazine de la vie associative val-de-marnaise

Engagé·es, c'est quoi ?

Coup de projecteur n'est plus... Vive Engagé·es ! Pendant 14 ans, le bimestriel Coup de projecteur a informé les associations, les porteurs et porteuses de projets. Le magazine évolue désormais : un nouveau graphisme, des numéros plus aérés et dynamiques, le coup de coeur de l'équipe ou encore un focus sur l'action départementale, voici les nouveautés de cette formule.



Tous les deux mois, Engagé·es aborde un sujet d'actualité à partir d'une problématique à laquelle sont confrontées les associations. Il s'agit de donner la parole aux acteurs et actrices de la vie associative mais aussi de proposer des informations pratiques et de rendre visible les actions des services départementaux en faveur des associations.

La lettre d'information est désormais construite par thématique : un mois, une nouvelle thématique spécifique. Chaque numéro présentera :

Un article de fond

Un reportage

Un témoignage

Une astuce pour les associations

L'agenda des formations

L'actualité de Proj'aide, le service départemental qui aide les associations val-de-marnaises

Le Département, engagé pour les droits des femmes

Pour faire honneur à son titre volontairement inclusif, le premier numéro d'Engagé·es met l'égalité femmes-hommes à l'honneur pour la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. "Cela fait 20 ans que le Département agit au quotidien pour affirmer l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses politiques publiques", affirme Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne. Pour lutter contre les inégalités au travail, dans la culture, dans le sport, le cybersexisme ou encore contre les violences faites aux femmes, de nombreux événements et conférences sont organisés pour la lutte contre les stéréotypes sexistes (conférence départementale de l'égalité, les 72 heures de la mixité professionelle).

Cette question se travaille aussi avec l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes du Département, qui fête ses 20 ans cette année. Le Département soutient également financièrement des actions ou encore des événements tels que le Festival internationale de films de femmes, la licence sportive des collégiennes de 4ème et 3ème. Différents dispositifs sont mis en place à l'échelle départementale. En 2016, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes était déclarée grande cause départementale. Le Département apporte son soutien à diverses associations comme le Collectif féministe contre le viol qui propose une plateforme téléphonique ou encore Tremplin 94-SOS Femmes, qui organise chaque année la Mirabal.