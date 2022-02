Enquête publique : donnez votre avis sur le prolongement de la ligne 1 du métro

Le prolongement de la ligne 1 jusqu’à la station Val-de-Fontenay permettra de desservir 3 nouvelles stations à Fontenay-sous-Bois et Montreuil : "Rigollots", "Grands Pêchers" et "Val-de-Fontenay Est" et ainsi désengorger le RER A et créer une interconnexion avec le RER E et la future ligne 15.

« On ne peut pas dire qu’il faut rééquilibrer la métropole pour qu’il n’y ait pas des emplois seulement à l’ouest et ne pas permettre le développement de transports alors qu'un pôle est en train de se constituer. » rappellait Olivier Capitanio, président du Département du Val-de-Marne, lors du rassemblement du 20 novembre 2021 pour défendre le prolongement de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-Fontenay.

Vous souhaitez exprimer vos observations et propositions sur le projet ?

Plusieurs solutions sont possibles pour vous exprimer :

Consulter le dossier d’enquête publique

En ligne : Dossier d'enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro

Au siège de l’enquête publique :

Préfecture du Val-de-Marne

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique

21-29 avenue Charles de Gaulle - 94000 CRETEIL

Préfecture du Val-de-Marne Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique 21-29 avenue Charles de Gaulle - 94000 CRETEIL Dans les permanences (voir ci-dessous dates, heures et lieux)

Participer aux réunions publiques

Le pass vaccinal sera demandé à l’entrée dans la salle.

Jeudi 10 février 2022 à 19h30, pour le tronçon « Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains »

Dans la salle Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Dans la salle Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS Mardi 15 février 2022 à 19h30, pour le tronçon « Château de Vincennes – Grands Pêchers »

Au Gymnase Léo Lagrange 68 Rue Eugène Martin 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Rencontrer la Commission d’enquête

À Fontenay-sous-Bois : Maison du Citoyen et de la Vie Associative, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry Lundi 31 janvier de 9h à 12h Mercredi 9 février de 14h à 17h Samedi 19 février de 9h30 à 12h30 Lundi 28 février de 14h à 17h

À Vincennes : Bâtiment Cœur de Ville, Salle des Académiciens (RDC), 98 rue de Fontenay Mercredi 9 février de 14h à 17h Mardi 1er mars de 15h à 18h



Donner son avis

En ligne, sur le registre électronique : prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net

Par mail : prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay@enquetepublique.net

Par courrier, au siège de l’enquête (à l’attention de la Commission d’enquête prolongement du Métro 1) – voir l’adresse indiquée plus haut

Sur les registres papier mis à disposition : Dans les communes : Sur les lieux des permanences, aux dates et heures de permanences indiquées précédemment Hors permanences : Fontenay-sous-Bois :

Direction du développement urbain,

Services techniques et urbanisme,

6 rue de l’ancienne Mairie

- Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00

- Mardi et Jeudi : fermé au public Vincennes :

Hôtel de ville, Salle des Commissions (2e étage)

53 bis rue de Fontenay

- Lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

- Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

- Samedi de 8h30 à 12h Au siège de l’enquête (adresse ci-dessus).



Toutes les informations utiles seront disponibles courant janvier sur le site du projet : val-de-fontenay.metro-ligne1.fr

Les contributions alimenteront la réflexion de la commission d’enquête, qui ensuite reconnaîtra ou non l’utilité publique du projet. En fonction de ces résultats, pourront être menées (ou non) les études d’avant-projet et de projet.

Le prolongement de la ligne 1, un projet capital pour l'Est francilien

Le prolongement de la ligne 1 contribuera au développement du pôle de Val-de-Fontenay et au rééquilibrage Est-Ouest du développement régional. Il améliorera les déplacements franciliens dans une logique de maillage avec notamment le prolongement du RER E, du T1 et l’arrivée de la ligne 15. Il s’inscrit dans les objectifs de développement durable du Département et de la Région dans la mesure où il concourra à diminuer la part des véhicules particuliers.