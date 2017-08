Enquête publique: Donnez votre avis sur l'élargissement du Pont de Choisy !

Du 28 août au 29 septembre, une enquête publique du Pont de Choisy aura lieu dans la perspective de la création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable à Choisy-le-Roi. Des permanences et une réunion publique sont organisées pour recueillir votre point de vue.

Les usagers, véritable acteurs du projet d’élargissement du Pont de Choisy

Avec un trafic de 32000 véhicules par jour, le Pont de Choisy est un axe stratégique, mais il laisse peu de place aux piétons et n’est équipé d’aucun aménagement cyclable. Le franchissement de la Seine constitue donc un obstacle pour la mobilité des piétons et des cyclistes.

Afin d’améliorer le cadre de vie des usagers, d’assurer la continuité des pistes cyclables et favoriser le développement des modes doux, la création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable a émergé. Cette infrastructure permettra aux usagers de passer la Seine, notamment aux cyclistes pour atteindre l'autre rive. L’utilité de ces aménagements est de favoriser et sécuriser le passage de tous les usagers au quotidien quel que soit leur mode de circulation.

Cette enquête publique aura pour but d'échanger sur ce projet qui concerne des milliers de personnes au quotidien. Grâce à vos observations et propositions, le projet d’élargissement du Pont de Choisy pourra être affiné en répondant au plus près aux besoins des usagers.

A votre disposition, plusieurs moyens sont mis en place pour faire entendre votre voix : vous pouvez assister à des permanences, envoyer un courriel ou encore laisser vos observations et propositions dans les registres en mairie de Choisy-le-Roi. Les enseignements de cette enquête publique feront l’objet d’étude, d’autant plus que les travaux sont prévus pour la fin de l’année 2017 jusqu’à fin 2018.

Vous souhaitez exprimer vos observations et propositions sur le projet ?

Vous pouvez rencontrer le commissaire–enquêteur lors des permanences en mairie de Choisy-le-Roi, place Gabriel Péri :

lundi 28 août de 8h45 à 11h45

mercredi 6 septembre de 14h à 17h

jeudi 14 septembre de 14h à 17h

samedi 23 septembre de 8h45 à 11h45

Vous pouvez aussi :

Formuler vos observations et propositions en envoyant un courriel à pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr

Laisser votre avis sur les registres à disposition du public en mairie de Choisy-le-Roi, place Gabriel Péri de 8h45 à 11h45 et de 14h00 à 17h00

Consulter le dossier d’enquête publique complet en téléchargement ci-dessous.

Pour échanger sur le projet d’élargissement du pont, une réunion publique aura lieu le jeudi 7 septembre à 19h Salle Le Royal, 13, avenue Anatole France à Choisy-le-Roi.