Enquête publique sur le projet câble A - Téléval : donnez votre avis sur le téléphérique !

Mardi 27 novembre, le Département du Val-de-Marne, les groupes Evariste, NGE et la fondation Agir contre l'exclusion (Face Val-de-Marne) ont signé une convention d'insertion professionnelle. Objectif : former et recruter 1 000 personnes éloignées de l'emploi dans le secteur du BTP et des espaces verts pour le chantier du Grand Paris Express.