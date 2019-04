Entre Alfortville et Vitry-sur-Seine, le pont du Port-à-l’Anglais rénové et éclairé

Après des travaux de rénovation entre mars 2016 et juillet 2017, le pont du Port-à-l’Anglais a bénéficié du renouvellement complet de son éclairage durant l'été 2018. Au total, le Département a investi 4,9 millions d’euros pour rénover et mettre en valeur ce pont. Vendredi 5 avril dès 19h30, rendez-vous promenade quai Blanqui à Alfortville pour découvrir les toutes nouvelles illuminations.

Financement :

- Département : 4,9 M €

- Rés. parlementaire : 110 000 €

- Alfortville : 125 000 €

- Vitry-sur-Seine : 125 000 €

Le pont du Port-à-l’Anglais entièrement rénové

Inauguré en 1928, le pont du Port-à-l’Anglais relie Alfortville et Vitry-sur-Seine : il s'agit de l'une des 7 traversées de la Seine du département. Cet ouvrage a été entièrement rénové entre mars 2016 et juillet 2017, permettant d’améliorer la sécurité et le confort des usagers et usagères. La ligne de bus 172, récemment renforcée grâce à l'action du Département, a été fluidifiée. Et depuis l’été dernier, des travaux de rénovation de l’éclairage public de l’ouvrage, réalisés avec le soutien des villes de Vitry-sur-Seine et d’Alfortville, redonnent de l’éclat au pont suspendu de 250 mètres.

Pour découvrir les illuminations, le Département avec les villes de Vitry-sur-Seine et d’Alfortville vous convient à l’inauguration festive du pont du Port-à-l’Anglais (RD 148) rénové et éclairé le vendredi 5 avril à 19h30, promenade quai Blanqui à Alfortville, à proximité du pont.

Le Département sur tous les ponts

Le Département réalise également des travaux d’élargissement du pont de Choisy-le-Roi pour un coût de 7,6 millions d’euros - création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable – et devant s’achever en mai. Il finance aussi, pour 6,4 millions d’euros, la création d’une passerelle piétonne sur le pont de Nogent dans le cadre de la rénovation piloté par l’État.

Réparations, aménagements piétons et cyclables, rénovation de l’éclairage… Le Département investit et participe à l’entretien de 230 ponts (dont 129 qu'il gère directement) pour sécuriser les déplacements, en prenant en compte tous les usages.