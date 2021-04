Exposition virtuelle : de Paris à Orly, le Tram 9 vous fait découvrir le Val-de-Marne et son patrimoine

À la découverte du patrimoine du Val-de-Marne avec le Tram 9

Traversant le Val-de-Marne sur l'axe nord-sud, le Tram 9 vous emmène à la découverte des richesses de notre département et de l'histoire de ce territoire. Avec cette visite virtuelle, nous vous proposons de vous arrêter dans 4 stations emblématiques :

Après avoir cliqué sur le bouton "start", pour voir l'exposition virtuelle en plein écran, cliquez sur les 3 points en haut à droite puis « full screen ».

Station La Briqueterie

Le saviez-vous ? Le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne / La Briqueterie tient son nom de l'ancienne usine de briques où il est implanté. Cette briqueterie fut créée en 1868 par sieur Borie sur l’emplacement du parc du Château de Gournay pour exploiter et transformer le sol argileux. En 1877, Jean-Émile Bouchon rachète la "Briqueterie de Gournay" qui reste dans le giron familial jusqu’à sa fermeture.

La briqueterie ferme en 1966. Après une période d'inoccupation, le site est racheté par le Département du Val-de-Marne qui veut y implanter un lieu dédié à la danse. L'architecte Philippe Prost s'inspire de la brique, "mère de l'architecture" au XIXe siècle, pour créer cet écrin.

Station MAC VAL

Le saviez-vous ? Derrière le MAC VAL, à l'abri des regards, se trouve un écrin de verdure en plein cœur de la ville de Vitry-sur-Seine : le jardin Michel-Germa du nom de l'ancien président du Conseil général.​ Ce jardin public de plus 10 000 m² est agrémenté de sculptures de la collection du musée. Il a été créé dans un esprit minimaliste par le paysagiste Gilles Vexlard.

Station Rouget de Lisle

Le saviez-vous ? Le créateur de "La Marseillaise" a vécu 10 ans à Choisy-le-Roi et y a fini sa vie. La maison où il a vécu est toujours visible... au 6 rue Rouget de Lisle !

Les Archives départementales possèdent un fonds particulier autour de cet illustre personnage.

Station Gaston Viens

Le saviez-vous ? Gaston Viens a été le premier président du Conseil général au moment de la création du Département du Val-de-Marne. L'artiste Ernest Pignon-Ernest a réalisé son portrait, visible à quelques dizaines de mètres de la station.

Tout beau, tout 9, bienvenue au nouveau tram !

La mise en service du Tram 9 aura lieu dans quelques jours, le samedi 10 avril 2021. Le Département se réjouit de l’arrivée de ce nouveau mode de transport dans l’ouest du département, synonyme de confort et de gain de temps pour les 80 000 voyageurs et voyageuses qu’il permettra de transporter chaque jour de la Porte de Choisy à Orly, le tout en seulement 30 minutes. Il sera ainsi deux fois plus rapide que le bus, et aussi plus régulier avec des rames toutes les 3 minutes 30 en heure de pointe.

L’arrivée du Tram 9 souligne l’engagement du Département en faveur du développement des transports en commun dans le Val-de-Marne.