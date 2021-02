Ferme florale urbaine : l'art de cultiver des fleurs zéro-carbone au parc des Lilas

Ferme florale urbaine : des fleurs zéro-carbone, cultivées à la main, sans aucun produits chimiques

L'été dernier, le Département lançait un appel à projets pour la mise à disposition d'une parcelle en agriculture biologique au parc départemental des Lilas, à Vitry-sur-Seine. Parmi les projets reçus, l'un s'est démarqué et a été sélectionné en janvier 2021 : la Ferme Florale Urbaine.

Ferme Florale Urbaine est une entreprise de l'économie sociale et solidaire (ESS) créée en mai 2019 par deux jardiniers passionnés formés à l'Ecole du Breuil.​ Leur projet d’horticulture en agroécologie propose une production de fleurs zéro-carbone : un modèle d’agriculture frugal et artisanal à destination des fleuristes comme des particuliers.

Bientôt une ferme florale urbaine au parc des Lilas



Ferme Florale Urbaine est une entreprise créée par deux jardiniers passionnés formés à l'Ecole du Breuil ©fermefloraleurbaine

Aujourd'hui, 85% des fleurs vendues en France sont importées, souvent de très loin, avec un bilan carbone déplorable. De plus, la filière horticole est souvent opaque sur ses pratiques : usage de pesticides et engrais chimiques, régulateurs de croissance, conservateurs, serres chauffées au fioul, circuit froid énergivore...

A partir de ce constat, deux jardiniers ont planché sur une alternative positive et ont lancé leur projet de ferme florale urbaine. Leur objectif ? Développer un modèle de micro-ferme urbaine horticole, viable et réplicable. A la clé : des fleurs naturelles zéro-carbone, sans aucun produits chimiques et cultivées à la main.

Après un premier succès sur les terrasses de l'Hôpital Robert Debré (les jardiniers louent à l'APHP un espace jusqu'ici inoccupé pour y cultiver des fleurs), la ferme se déclinera prochainement au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine.

Oui à la production de fleurs écologiques !



©fermefloraleurbaine

La flore proposée par cette ferme atypique a un objectif chiffré simple : zéro !

Zéro-carbone : être le plus sobre possible en énergie. Pas de pétrole pour cultiver, chauffer des serres ou transporter nos fleurs : le travail est entièrement artisanal ;

: être le plus sobre possible en énergie. Pas de pétrole pour cultiver, chauffer des serres ou transporter nos fleurs : le travail est entièrement artisanal ; Zéro-déchet : les deux jardiniers s'appliquent la règle des 5R (Refuser, Réduire, Recycler, Réutiliser, Rendre à la terre). Ils n'achètent pas de plastique jetable, surcyclent des déchets urbains et limitent les élément entrant dans la production de leurs fleurs ;

: les deux jardiniers s'appliquent la règle des 5R (Refuser, Réduire, Recycler, Réutiliser, Rendre à la terre). Ils n'achètent pas de plastique jetable, surcyclent des déchets urbains et limitent les élément entrant dans la production de leurs fleurs ; ​Zéro-pesticides : les fleurs sont totalement exemptes de produits chimiques. Ni pesticides, ni hormones végétales, ni conservateurs ou fixateurs. La ferme florale urbaine n'utilise pas d'engrais chimiques pour booster les fleurs.

Mettant à l'honneur l'artisanat local, le circuit court et les valeurs humaines, ce projet de ferme florale urbaine se veut également totalement transparent, puisque la ferme sera ouverte au public : la vente de fleurs et des animations seront proposées à tous et toutes dès le printemps 2021 (plus de précisions à venir).

Un appel à projets pour promouvoir une agriculture vertueuse



©fermefloraleurbaine

L’objectif général du Département du Val-de-Marne à travers cet appel à projets est de promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, compatible avec la nature du site, ses enjeux écologiques, le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et son ouverture au public.

Le développement d'une activité agricole en plein coeur d'un espace urbain sert trois objectifs complémentaires :

promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement ;

; favoriser le lien social grâce à une démarche d’animation et de pédagogie sur le site ;

grâce à une démarche d’animation et de pédagogie sur le site ; valoriser des métiers de l'économie sociale et solidaire (ESS) autour du projet retenu. Ces emplois sont en effet des vecteurs d’insertion reconnus en particulier pour les publics fragiles et les plus éloignés de l’emploi. Le Département s'efforce ainsi d'accompagner, à son échelle, tout type d’action qui tendra vers la création d’emplois.