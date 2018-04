Fermeture de l’autoroute A4 au niveau du pont de Nogent dans la nuit du 28 au 29 avril

Pour décongestionner le trafic au niveau de pont de Nogent, un nouvel ouvrage d'art qui enjambera l'autoroute A4 est en cours de construction : la mise en place du tablier du nouveau pont routier induira la fermeture de l’autoroute A4 dans les deux sens entre Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand dans la nuit du 28 au 29 avril 2018. Une deuxième phase d'aménagement du pont de Nogent verra la création d'une passerelle piétonne et cyclable ainsi que d'un parc paysager.



Futur pont de Nogent (Photo : DiRIF)

L’autoroute A4 sera fermée à la circulation dans les deux sens entre Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand à partir de 21h30 le samedi 28 avril jusqu’au dimanche 29 avril 5h30 :

dans le sens Paris > province après la bretelle de sortie n°5 « Champigny-sur-Marne » jusqu’à l’échangeur de Noisy-le-Grand ;

jusqu’à l’échangeur de Noisy-le-Grand ; dans le sens province > Paris, après la bretelle de sortie n°8 « Noisy-le-Grand » jusqu’à l’accès de l’A86 à Champigny-sur-Marne (sortie du tunnel de Nogent). Entre ces deux bretelles, la fermeture des bretelles d’accès à l’A4 sera réalisée à partir de 20h30.

Le tunnel de Nogent / A86 reste ouvert dans les deux sens.

Cette fermeture a lieu dans le cadre de l’aménagement du pont de Nogent, et plus particulièrement pour mettre en place le pont qui enjambera l’A4.

Ce nouveau pont constituera la future bretelle d’entrée vers Paris et Créteil. Les travaux pour la première phase de l’aménagement du pont de Nogent se poursuivent jusqu’à la fin 2018. Des itinéraires de déviation seront mis en place.

Mise en place d’itinéraires conseillés

Durant toute la fermeture de l’autoroute, des itinéraires conseillés sont mis en place pour les usagers :

pour les usagers en provenance de Paris depuis l’autoroute A4 et à destination de la province : itinéraire conseillé par la sortie n°5 (Champigny-Nogent) puis RD145 (boulevard de Stalingrad à Champigny), puis la RD3 (avenue du Général de Gaulle à Champigny puis boulevard Georges Meliès à Bry). Ils poursuivent sur la D231 jusqu’à la bretelle d’accès à l’autoroute A4.

Pour les usagers en provenance de la province depuis l’autoroute A4 : itinéraire conseillé par la sortie n°8 (Noisy-le-grand) puis la D30 et la D231 vers Villiers-sur Marne jusqu’au boulevard Jean Monnet (Villiers). Ensuite ils poursuivent sur la RD233 et la RD3 (boulevard Georges Meliès à Bry puis avenue du Général de Gaulle à Champigny). Ils continuent sur la RD4 (avenue du général Galliéni à Joinville) jusqu’à l’échangeur des Canadiens pour reprendre l’A4.

Aménagement du pont de Nogent : un chantier colossal

Engagés depuis avril 2017, les travaux ont pour objectif de réduire la congestion et faciliter les échanges entre l’autoroute A86 en provenance du Nord et l’autoroute A4 vers la province, les mouvements d’entrées et de sorties sur l’autoroute A4, et le trafic local sur la RN486 entre les communes de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. En effet, le principe actuel de circulation à l’indonésienne (circulation à gauche) génère d’importants embouteillages sur le pont de Nogent-sur-Marne, fréquenté aujourd’hui par environ 80 000 véhicules par jour.

Le coût global de l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne est de 48 millions d’euros cofinancé par l’État, la Région Île-de-France et le Conseil départemental du Val-de-Marne.