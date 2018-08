Fermeture du pont de Nogent-sur-Marne dans les nuit du 6, 7, 28, 29 et 30 août 2018

Engagés depuis le printemps 2017, les travaux d’aménagement du pont de Nogent visent à fluidifier les conditions de circulation et améliorer la sécurité des usagers. Dans ce cadre, le pont sera fermé de 22h00 à 4h30, pendant 11 nuits réparties cet été. Une deuxième phase d'aménagement du pont de Nogent verra la création d'une passerelle piétonne et cyclable ainsi que d'un parc paysager.

Les travaux, engagés depuis avril 2017 pour décongestionner le pont de Nogent, vont se dérouler en deux phases. La première phase s’étend jusqu’à la fin de l’année 2018 et sera consacré à l'aménagement routier pour fluidifier le trafic ; la seconde phase, prévue de fin 2018 à début 2020, constituera la mise en place d'un cadre de vie végétalisé, afin de favoriser les déplacements piétons et cycles.

Les difficultés de circulation sur le pont de Nogent sont en partie causées par la circulation à gauche, dite à l’indonésienne qui implique de nombreux croisements et feux tricolores. Pour rétablir une circulation à droite, le pont de Nogent sera donc fermé à la circulation pour l’ensemble des usagers, de 22h à 4h30, durant les 11 nuits suivantes :

En juillet : le jeudi 19 et le mardi 31 ;

En août : le mercredi 1er, jeudi 2, lundi 6, mardi 7, mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30.

Mise en place d’itinéraires conseillés

Durant ces nuits de travaux, seul l’accès à Champigny-sur-Marne sera possible par la sortie n°5 de l’autoroute A4 depuis Paris. Chaque nuit de fermeture, des itinéraires de déviation seront mis en place. Le rétablissement de la circulation à droite sur le pont a eu lieu le 2 août 2018.

Aménagement du pont de Nogent : un chantier colossal

Engagés depuis avril 2017, les travaux ont pour objectif de réduire la congestion et faciliter les échanges entre l’autoroute A86 en provenance du Nord et l’autoroute A4 vers la province, les mouvements d’entrées et de sorties sur l’autoroute A4, et le trafic local sur la RN486 entre les communes de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. En effet, le principe actuel de circulation à l’indonésienne (circulation à gauche) génère d’importants embouteillages sur le pont de Nogent-sur-Marne, fréquenté aujourd’hui par environ 80 000 véhicules par jour.

Le coût global de l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne est de 48 millions d’euros cofinancé par l’État, la Région Île-de-France et le Conseil départemental du Val-de-Marne.