Filival : du nouveau pour le transport des personnes à mobilité réduite

A partir du 6 mars, Filival, le service départemental de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite est confié à un nouveau prestataire, Kéolis. À la clé : des temps d’attente réduits, des véhicules électriques, des offres complémentaires de mobilité douces et à terme, une application smartphone. Plus de 2 500 Val-de-Marnais sont concernés.

Filival transporte 2 500 usagers pour 60 000 voyages par an en moyenne. Ce service s’adresse aux personnes présentant un taux d’invalidité égale ou supérieur à 80%.

Un nouveau marché, de nouveaux services

Filival, est le service de mobilité 7/7j adapté mis en place et financé par le Département, le STIF (Syndicat des transports d'Île-de-France) et la Région Île-de-France. A l’occasion du renouvellement de marché, il offre des améliorations de prestations en réponse aux attentes des usagers et aux préoccupations environnementales :

20 à 25 % de véhicules électriques

des offres alternatives de mobilité : douces ou accompagnées ou en auto-partage

enfin et surtout, la réduction du temps d’attente grâce à la mise en place de la géolocalisation des véhicules et d’un nouvel outil de planification, courant 2017.



Photo : T. Borredon

La mobilité, véritable enjeu d’intégration pour les personnes handicapées

Issu de la seule volonté politique réaffirmée dans ses différents schémas directeurs dans le domaine du handicap et des transports, Filival répond à un objectif d’intégration sociale. Les personnes à mobilité réduite se verront ainsi proposer plusieurs modes de déplacement avec des niveaux d’autonomie correspondant à leur choix : mobilité accompagnée, auto-partage, session de formation à la maîtrise autonome d’un trajet…