Fontenay-sous-Bois : l’avenue Victor-Hugo (RD243) rénovée

L’avenue Victor-Hugo (RD243) à Fontenay-sous-Bois constitue un axe majeur d’entrée de ville. Pour renforcer la sécurité, faciliter les déplacements et améliorer le cadre de vie, d’importants travaux ont été réalisés depuis un an. Ces nouveaux aménagements sont à découvrir samedi 11 janvier, lors de l'inauguration.



Réaménagement de la RD243 à Fontenay-sous-Bois. Photo : J. Moulin.

Mené en lien avec la ville, ce projet entre dans la continuité de travaux effectués depuis 2017, sur l’avenue Victor Hugo. L’objectif de ce réaménagement est d’apaiser et de sécuriser l’espace public pour l’ensemble des usagères et usagers et de développer un cadre de vie plus agréable, en misant sur la préservation de l’environnement.

Afin de garantir un meilleur partage de l’espace public, et notamment une circulation piétonne plus confortable, le Département a rénové les trottoirs, mis aux normes d’accessibilité les cheminements pour les personnes à mobilité réduite, sécurisé les traversées piétonnes existantes et rénové les arrêts de bus. Au total, plus de 1 600 mètres de trottoirs et deux arrêts de bus ont été mis aux normes d’accessibilité.

La préservation de l’environnement étant également au cœur de ses priorités, 67 arbres d’alignement ont été renouvelés et 27 mâts d’éclairage à led ont été installés, occasionnant une économie d’énergie et de coût de maintenance.

La ville de Fontenay-sous-Bois à, quant à elle, pris en charge l’enfouissement des réseaux aériens sur l’ensemble de l’axe.

Une réunion publique et une balade urbaine ont été organisées en amont du chantier, pour permettre de répondre le mieux possible aux attentes des riverains. Pour limiter les désagréments, le Département, la ville et le Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) se sont organisés pour mener une opération globale, évitant ainsi la tenue de trois chantiers successifs. Le réaménagement s’est ainsi déroulé de janvier 2019 à janvier 2020, conformément au calendrier de départ.

Le coût total s’élève à 2,1 millions d'euros, financés par le Conseil départemental du Val-de-Marne à hauteur de 1,8 millions d'euros et par la ville de Fontenay-sous-Bois, pour l’enfouissement des réseaux à hauteur de 285 000 euros.

Inauguration - Informations pratiques

Rendez-vous samedi 11 janvier à 11 heures, au carrefour de l’avenue Victor Hugo et de la rue de la Fontaine, pour la présentation du réaménagement et la plantation symbolique d’un arbre.