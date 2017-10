Forfait Améthyste : des réductions pour tous les retraités du Val-de-Marne dans les transports publics

Dès janvier 2018, tous les retraités du Val-de-Marne, imposables et non imposables, pourront profiter de réductions sur leur carte de transport.

Au sein du département, 50 000 personnes bénéficient aujourd’hui d’un forfait Améthyste, qui permet de se déplacer dans les transports publics de Paris et de la Région Ile-de-France.

Le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités et le Conseil départemental du Val-de-Marne viennent de trouver un accord après deux ans de négociations pour étendre cette aide départementale à de nouveaux bénéficiaires : dès janvier 2018, les retraités imposables du Val-de-Marne pourront ainsi bénéficier d’un titre de transport à moitié prix (environ 36€ par mois) et pourront circuler des zones 1 à 5.

10 000 à 15 000 personnes sont concernées par l’extension de ce dispositif unique en Île-de-France.

Pour bénéficier de ces réductions, le demandeur doit faire une demande de carte Navigo (auprès de la RATP) et, ensuite faire une demande en ligne sur la plateforme Téléservice Améthyste. Le forfait améthyste est valable un an et renouvelable tous les ans.

Forfait Améthyste : mode d'emploi