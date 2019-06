Fortes chaleurs : la situation dans vos services publics et des gestes simples pour se protéger !

La situation dans vos services publics

Les services départementaux restent ouverts. Pour vos démarches (Amethyste, APA, MDPH par exemple), privilégiez votre venue le matin ou reportez votre visite ou votre rendez-vous.

Des événements annulés ou reportés

La plupart des événements programmés cette semaine sont annulés :

Pose de la première pierre de l’extension de la crèche Louis Blanc prévue ce mercredi 26 juin à 18h, à Alfortville;

Forum insertion prévu ce jeudi 27 juin à 12h, à Cachan;

Balade urbaine de l'UPEDD : des usines à la plage, quel chemin ! prévue ce samedi 29 juin à 15h, à Vitry-sur-Seine.

Estival archéo, organisé à Villejuif, est maintenu dimanche 30 juin, de 10h à 19h. Il est par contre annulé samedi 29 juin, de 14h à 19h.

L'ensemble des fêtes organisées dans les crèches départementales sont reportées.

Les actions du Département en faveur des plus fragiles

Le Département maintient et renforce un accompagnement de proximité auprès des différents acteurs en lien avec les publics les plus fragiles, avec la mise en place de diverses actions.

Une vigilance toute particulière est accordée aux plus âgés ainsi qu'aux personnes en situation de handicap vivant à leur domicile. Le Département a directement contacté les plus fragiles et les plus isolées d'entre eux. Il contacte également les 9 000 abonnés de la plateforme de téléassistance Val Écoute pour s'assurer de leur état de santé, recenser leurs éventuels besoins et leur offrir des conseils utiles pour les aider à gérer, au mieux, cet épisode caniculaire.

La petite enfance n'est pas oubliée, puisque le Département met du matériel adapté à disposition des crèches afin d'offrir un environnement frais et adapté aux tout-petits. Des documents sur la conduite à tenir vis-à-vis des enfants sont également mis à la disposition des familles dans les centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile).





Lutter contre la canicule : les recommandations

L'actuelle détérioration de la qualité de l'air (pollution due à l'ozone) est corrélée à de fortes chaleurs. Pour se prémunir de celles-ci, des mesures particulières doivent être considérées :

Soyez attentif aux bulletins météo

Pour bien se protéger, informez-vous régulièrement sur les bulletins météo. Vous pourrez programmer vos journées en conséquence et prévoir les moments les plus adéquats pour effectuer vos sorties.

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes

Évitez de vous exposer au soleil entre 11h00 et 17h00. Ces tranches horaires sont les plus chaudes la journée ! Si vous avez des courses à faire ou si vous devez vous déplacer, préférez les débuts de matinées ou les fins de journées.

Buvez de l'eau

Buvez très régulièrement de l'eau pour prévenir une éventuelle déshydratation. Il est conseillé de boire entre 1 litre et demi et 2 litres d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif. Vous pouvez également consommer des fruits qui sont chargés en minéraux.

Mangez normalement

Bien que la châleur puisse couper l'appétit, il est conseillé de s'alimenter normalement en prenant soin de bien prendre ses trois repas par jour. Préférez les aliments frais de saison.

Humidifiez-vous le corps et le visage

Humidifiez votre corps et vos vêtements à l’aide d’un brumisateur, prenez régulièrement des douches froides, aspergez-vous le visage d'eau fraiche pour diminuer la température de votre corps. Essayez de rester dans une pièce fraîche et portez des vêtements légers.

Réduisez la température de votre habitation

Maintenez vos fenêtres et volets fermés durant la journée pour limiter la hausse des températures dans votre habitation. Au contraire, ouvrez-les la nuit pour rafraichir vos pièces de vie. Si vous possédez une climatisation, réglez-la pour que la température soit de 5°C en-dessous de la température extérieure.

Conservez vos aliments au réfrigérateur

Prenez soin de ne pas laisser vos aliments surgelés et périssables à l'extérieur. Les fortes chaleurs favorisent le développement des microbes.

Rafraîchissez-vous dans les parcs

Les parcs offrent des espaces ombragés et souvent plus frais. Si vous avez des espaces verts près de chez vous, n’hésitez pas à vous y rendre pour vous rafraîchir un moment. Vous pouvez consulter la liste des espaces verts départementaux ainsi que la liste des parcs équipés en jeux d'eau, brumisateurs, arroseurs et fontaines.

Attention : malgré la chaleur, la baignade reste interdite dans les plans d’eau des parcs et autres zones non autorisées (Seine, Marne...).

Sinon, n’hésitez pas à passer du temps dans des endroits climatisés (grands magasins, cinémas...).

Numéro vert d'information - Tél : 0800 06 66 66 (de 8h à 20h)

Les symptômes qui doivent vous alerter :

Difficultés pour boire et/ou s’alimenter

Fièvre, diarrhée, vomissement

Agitation ou somnolence

​Crampes musculaires

Insomnie inhabituelle

Étourdissements

Faiblesse générale

Si vous présentez l'un de ces symptômes et que vous ne vous sentez pas bien, appelez votre médecin ou composez le 15 (numéro accessible 24 heures sur 24).

Retrouvez toutes les informations sur la canicule sur le site de la Préfecture du Val-de-Marne.