Gare de Val de Fontenay : comment l'améliorer ? Donnez votre avis du 20 février au 24 mars 2017 !

Pour améliorer le confort des voyageurs de la station de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois, la gare va être repensée. Afin de préparer au mieux les futurs aménagements, une concertation est menée du 20 février au 24 mars. Tous les usagers sont invités à venir s'informer et à donner leur avis.

Avec 100 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de l’Est francilien. Aujourd’hui, la gare connaît d’importants dysfonctionnements issus de sa conception initiale qui nuisent au confort des voyageurs. En particulier, les quais de la ligne E ne sont accessibles que par les quais de la ligne A, rendant les cheminements voyageurs peu lisibles. A l’horizon 2030, la fréquentation de la gare Val de Fontenay va augmenter de 70% suite à la mise en service de nouvelles lignes de transports en commun : les prolongements du Tram 1 et du métro 1, ainsi que la ligne de métro 15 du Grand Paris Express, qui marqueront l’arrêt à cette gare.

Cette arrivée de nouveaux projets de transports, et également urbains, à l’horizon 2030, nécessite de repenser le fonctionnement de la gare de Val de Fontenay pour permettre aux voyageurs de circuler facilement et en toute sécurité à l’intérieur et autour de la gare.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le STIF (Syndicat des transports d'Île-de-France) et les partenaires du projet soumettent à la concertation deux propositions d’aménagement de la gare : un scénario aérien et un scénario souterrain (plus de détails dans la plaquette d’information jointe).

Le projet inclut aussi l’aménagement qualitatif de l’espace public au niveau des trois entrées de la gare (ouest, nord-est, sud-est) facilitant un accès par tous les modes en garantissant des correspondances efficaces.

Comment participer ?

Du 20 février au 24 mars 2017, usagers des transports en commun, habitants, et toutes personnes intéressées et concernées peuvent s’informer sur le projet et donner son avis ! Plusieurs modalités de participation sont disponibles :

Sur le site Internet dédié :

Formulaire de dépôt d'avis (accessible dès le 20 février).

Par courrier :

Via le coupon T attaché à la plaquette d’information, disponible en gare.

Les rendez-vous à la gare de Val de Fontenay :

2 rencontres voyageurs :

- mardi 21 février à partir de 11h - mardi 21 mars à partir de 16h30 2 ateliers balade : le jeudi 9 mars de 12h à 14h, et de 17h30 à 19h30. Inscription sur le site internet : www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Le bilan de la concertation sera rendu mi-mai 2017.