"Goûtez l'été" 2018 : entre soleil et bonne humeur, des familles ravies

En initiant les animations ludiques de "Goûtez l'été" en juillet et août, le Département souhaite offrir à toutes les familles la possibilité de savourer l'insouciance estivale et les festivités associées. Et à en croire les sourires qui illuminent les visages des premiers enfants à y participer, à Créteil, le pari est réussi.

La musique, le goûter, les joyeux cris et les rires cristallins ne trompent pas. C'est une véritable kermesse à laquelle des enfants survoltés prennent part. Tous viennent célébrer "Goûtez l'été", un partenariat entre le Département et les villes du Val-de-Marne, proposé dans plusieurs communes tout l'été (voir le programme des festivités). Ce 9 juillet, c'est au parc de la Brèche Alain Ghozland de Créteil que les festivités débutent. Si les Cristoliennes et Cristoliens de tous âges sont conviés à cette grande fête en plein air, ce sont les enfants qui sont majoritairement représentés en ce lundi très ensoleillé.

L'animation trottinettes électriques très plébiscitée par les enfants



Les trottinettes électriques, grand succès de "Goûtez l'été" à Créteil (© Michaël Lumbroso)

Les enfants les plus curieux se dirigent avec un enthousiasme débordant vers le parcours de trottinettes, l'une des nombreuses activités poussées par le Département, et sûrement l'une des plus populaires de l'après-midi. L'association villiéraine Basic 5 propose le concept "basic biker" pour familiariser petits et grands à la prévention routière à l'aide de ces engins électriques. Dès 8 ans, les bambins peuvent manier frein et accélérateur pour se promener sur un parcours balisé, sur lequel sont disposés divers panneaux de la route. Et attention : si l'amusement est un objectif évident, il ne doit pas occulter le but premier de l'association : sensibiliser à l'importance du port du casque et du respect du code de la route. Les jeunes se bousculent pour s'essayer aux trottinettes... et quelques courageux adultes se plient aussi à l'exercice avec bonne humeur. Quand le ludisme se met au service de l'utilité, le message de prévention semble redoubler d'efficacité. Les enfants sont séduits et en redemandent... avant de se ruer vers d'autres animations.

Jeux gonflables, double dutch, graffitis sur t-shirts... une grande variété d'activités



Structures gonflables à "Goûtez l'été" à Créteil (© Michaël Lumbroso)

Les enfants les plus actifs se précipitent vers les jeux gonflables. Boing, boing ! Ces structures géantes deviennent des réceptacles à allégresse avec des enfants qui sautent, grimpent, se laissent tomber et chahutent devant le regard avisé et bienveillant des animateurs. Cette activité est indéniablement l'autre grand succès de cette journée "Goûtez l'été", dans cet espace vert municipal de 3,5 hectares.

Les plus sportifs s'intéressent aux divers comités sportifs départementaux représentés dans le parc. Les plus endurants s'essaient au double dutch, discipline née aux États-Unis consistant à sauter à deux cordes en même temps. Un jeu amusant qui nécessite un bon sens de la coordination et un sacré sens du rythme.





Atelier confection de t-shirts à "Goûtez l'été" à Créteil (© Michaël Lumbroso) Enfin, les plus patients attendent quelques longues minutes au stand de confection de t-shirts où deux graffeurs professionnels floquent des maillots à l'aide de bombes de peinture afin de créer des illustrations à la gloire du Val-de-Mrne et de Créteil. À raison de 80 à 120 t-shirts réalisés par après-midi, les artistes sont très sollicités et ont peu de répit. Armés de leurs pochoirs, tous deux s'échinent à satisfaire les demandes des nombreux adolescents excités à l'idée de porter une tenue avec un graffiti.

Pétanque, atelier numérique, slackline (sorte de funambulisme à faible hauteur)... d'autres activités sont proposées par la municipalité à destination des plus jeunes.

Offrir des vacances à tous



Goûtez l'été 2018 en juillet et août, dans tout le Val-de-Marne

Animateurs, représentants associatifs, organisateurs. Le personnel encadrant est unanime : l'objectif de cet évènement est autant de favoriser la mixité sociale que d'offrir une bulle de récréation aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Avec l'appui du Département, Créteil met ainsi à leur disposition des ateliers originaux, ludiques et sportifs pour les divertir, le temps d'une journée. Si les animations départementales de "Goûtez l'été" ne restent que quelques heures, afin de permettre à toutes les villes d'en bénéficier, les activités ne s'arrêtent pas pour autant. D'autres jeux et animations sont en effet organisés cet été par le service jeunesse de Créteil et "Goûtez l'été" fait ainsi figure de vitrine pour les présenter au grand public. Il en sera bien sûr de même pour toutes les autres villes du Val-de-Marne qui accueilleront le dispositif "Goûtez l'été". En 2017, 40 000 Val-de-marnais y ont participé.