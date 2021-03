Grand Paris Express : l’intégralité du tunnel de la ligne 14 Sud creusé !

Fin de creusement pour le tunnel de la ligne 14 Sud

Les tunneliers du supermétro achèvent leur oeuvre en Val-de-Marne. Sur la ligne 14 Sud, Allison est arrivée à la future gare Maison-Blanche, à Paris, le 3 mars 2021, après un périple de 4,8 km depuis L’Haÿ-les-Roses. C’est le dernier des trois trains-usines à terminer sa course, après Koumba et Claire, en septembre et endécembre derniers. L'intégralité du tunnel de la ligne 14 est achevée (14 km entre Paris 13e et Orly-Aéroport). Il comprend un tunnel de raccordement construit sans tunnelier, entre la future gare Maison-Blanche et Olympiades. Depuis, le chantier, sous maîtrise d’ouvrage de la RATP, s’attelle à la pose des rails et à la construction des gares, à des profondeurs allant de 30 à 51 m. Les sept nouvelles stations de la ligne 14 Sud, dont six en Val-de-Marne, seront en service en 2024, à l’exception de celle de Villejuif-Gustave-Roussy, qui devra attendre la fin des travaux sur la 15 Sud avec laquelle elle sera reliée.



Arrivée du tunnelier Allison à la station Maison-Blanche

La ligne 15 Sud en bonne voie

Les 33 km de tunnels de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres-Noisy-Champs) sont aussi pratiquement creusés. En Val-de-Marne, les trois derniers tunneliers en action sont Abby, qui arrive à Vitry en direction de la future gare de Villejuif-Louis-Aragon, Camille, qui doit rejoindre Saint-Maur-Créteil à plus de 50 m sous terre, et Aïcha à Champigny. Plus petit, un dernier tunnel de service doit être enfin être creusé à partir du puits Bel-Air pour rallier le site de maintenance industriel deVitry. À sa mise en service, prévue en 2025, la ligne 15 Sud comprendra dix nouvelles gares en Val-de-Marne, entre Arcueil-Cachan et Bry-Villiers-Champigny, reprenant intégralement le tracé de l’association Orbival, porté depuis 2006 par le Département, les acteurs associatifs, économiques et sociaux et les communes.